TOKİ Hatay İskenderun konut belirleme kurası çekilişi sonuçları isim listesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Hatay İskenderun 350/250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Hatay İli İskenderun İlçesi Cebike Mahallesi 6. Etap 1.212 Konut Projesi’nde inşa ettirilen 366 adet konut için Konut Belirleme Kurası bugün saat 14:30’da TOKİ YouTube hesabından canlı yayın ile yapıldı. İşte TOKİ konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.