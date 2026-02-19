Yeni Şafak
TOKİ Hatay İskenderun konut belirleme kurası çekilişi sonuçları isim listesi

14:4619/02/2026, Perşembe
TOKİ tarafından başvurusu toplanan Hatay İskenderun 350/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Cebike Mahallesi 6. Etap 1.212 Konut Projesi’nde inşa ettirilen 366 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İskenderun kura çekilişi bugün saat 14:30’da TOKİ tarafından gerçekleştirildi. İşte, TOKİ Hatay İskenderun sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Hatay İskenderun 350/250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Hatay İli İskenderun İlçesi Cebike Mahallesi 6. Etap 1.212 Konut Projesi’nde inşa ettirilen 366 adet konut için Konut Belirleme Kurası bugün saat 14:30’da TOKİ YouTube hesabından canlı yayın ile yapıldı. İşte TOKİ konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.

TOKİ Hatay İskenderun konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi için tıklayın

