Bu akşam hangi maçlar var? 19 Şubat UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? İşte günün maç programı

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı futbol gündemi yoğunlaşıyor. Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Nottingham Forest karşısındaki kritik sınavı ve Samsunspor’un deplasmandaki zorlu mücadelesi, “Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularını öne çıkarıyor. İşte 19 Şubat maç programı, yayın bilgileri ve temsilcilerimizin Avrupa’daki yol haritası.

1 /5 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde son 16 play-off turu ilk maçları 19 Şubat 2026 Perşembe günü futbolseverlerle buluşuyor. Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor’un sahne alacağı gecede, kritik mücadeleler Türkiye saatiyle 20.45 ve 23.00’te başlayacak. Karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

2 /5 Fenerbahçe Kadıköy’de avantaj peşinde

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest’ı İstanbul’da konuk edecek. 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak mücadele TRT 1’den naklen yayımlanacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de taraftarı önünde alacağı sonuçla rövanş öncesinde üstünlük sağlamayı hedefliyor.

3 /5 Avrupa Ligi’nde diğer karşılaşmalar

Aynı saatte PAOK ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Brann-Bologna ve Dinamo Zagreb-Genk maçları da 20.45’te başlayacak.

Saat 23.00 seansında ise Ludogorets Razgrad-Ferencvaros, Celtic-Stuttgart, Panathinaikos-Viktoria Plzen ve Lille-Kızılyıldız mücadeleleri oynanacak. Karşılaşmalar TRT Tabii Spor kanallarında izlenebilecek.

4 /5 Konferans Ligi’nde Samsunspor sahada

UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya’da KF Shkendija ile karşılaşacak. Saat 23.00’te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Günün diğer Konferans Ligi maçları arasında Sigma Olomouc-Lausanne Sports, KuPS Kuopio-Lech Poznan, Zrinjski Mostar-Crystal Palace, Noah-AZ Alkmaar, Drita-Celje, Omonia Nicosia-Rijeka ve Jagiellonia Bialystok-Fiorentina eşleşmeleri yer alıyor.

Avrupa kupalarında son 16 yolunda ilk adımların atılacağı bu yoğun maç programında, temsilcilerimizin alacağı sonuçlar rövanş öncesi büyük önem taşıyor.