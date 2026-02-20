Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Kimdir
Mehmet Cangir kimdir? İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Cangir’in hayatı ve biyografisi

Mehmet Cangir kimdir? İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Cangir’in hayatı ve biyografisi

10:0020/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mehmet Cangir, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.
Mehmet Cangir, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Mehmet Cangir, İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Mehmet Cangir 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Cangir, 1996 yılında İçişleri Bakanlığı’nda kaymakam adayı olarak göreve başladı. Çeşitli yerlerde kaymakam, vali yardımcısı ve mülkiye başmüfettişi olarak görev yaptı. İşte İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Cangir’in hayatı ve biyografisi.

İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken yerlerine, Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir'in ataması yapıldı.

Mehmet Cangir kimdir?

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Cangir, aynı üniversitede yönetim bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Mehmet Cangir, 1996 yılında İçişleri Bakanlığı’nda kaymakam adayı olarak göreve başladı. Kariyeri boyunca illerde kaymakamlık, vali yardımcılığı ve mülkiye başmüfettişliği görevlerinde bulundu.

2010-2018 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Cangir, Türkiye-AB ilişkileri kapsamında önemli çalışmalarda yer aldı. 2023 yılında Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğine görevlendirilen Cangir, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya devam etti. Dr. Mehmet Cangir evli ve iki çocuk babasıdır.

#Mehmet Cangir
#İçişleri Bakan yardımcısı
#Resmi Gazete atama kararları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Günlük fidye miktarı belirlendi! 2026 oruç kefaret bedeli (fidye) kaç TL?