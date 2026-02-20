İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken yerlerine, Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir'in ataması yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Cangir, aynı üniversitede yönetim bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Mehmet Cangir, 1996 yılında İçişleri Bakanlığı’nda kaymakam adayı olarak göreve başladı. Kariyeri boyunca illerde kaymakamlık, vali yardımcılığı ve mülkiye başmüfettişliği görevlerinde bulundu.

2010-2018 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Cangir, Türkiye-AB ilişkileri kapsamında önemli çalışmalarda yer aldı. 2023 yılında Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğine görevlendirilen Cangir, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya devam etti. Dr. Mehmet Cangir evli ve iki çocuk babasıdır.