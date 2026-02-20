GSB Yurt Time başvuru sonuç SORGULAMA EKRANI 2026! KYK Yurt Time başvuru sonuçları açıklandı mı, ücret ne kadar olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen GSB Yurt Time projesinin 2026 bahar dönemi başvuru sonuçları için bekleyiş sona eriyor. 9-15 Şubat tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, devlet yurtlarında kalan öğrencilerin ek gelir elde etmesini amaçlayan programın sonuçları 20 Şubat itibarıyla erişime açılıyor. Öğrenciler sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Proje kapsamında görevlendirilen öğrenciler, 2 Mart’ta başlayacak süreçle birlikte yurtlarda çeşitli görevler üstlenecek.
KYK YURT-TİME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK 2. Dönem başvuruları bu sene 9-15 Şubat 2026 tarihlerinde alındı. Proje başlangıcı 2 Mart Pazartesi proje bitişi 30 Haziran 2026 olacak. Sonuçlar 20 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak.
YURT TİME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.
Yurt time spor projesi kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.
Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.
Bugüne kadar Yurt Time Spor projesine katılan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini ifade ediyor.