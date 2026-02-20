Yeni Şafak
Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu! Akın Gürlek'in yerine geçen Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında?

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu! Akın Gürlek'in yerine geçen Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında?

09:0020/02/2026, Cuma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğuna, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez getirildi. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından boşalan bu stratejik göreve atanan Fatih Dönmez, mesleki kariyeri boyunca yürüttüğü zorlu soruşturmalar ve organize suçlarla mücadelesiyle tanınıyor. Peki, Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı. Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI FATİH DÖNMEZ KİMDİR?


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fatih Dönmez, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasıyla birlikte boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına alındı. Son dakika bilgisine göre Fatih Dönmezİstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapacak.

2010 - 2015 (Anadolu Dönemi): Erdek ve Silvan’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.


2016 (İstanbul'a Giriş): İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanarak metropol adliyelerindeki kariyerine başladı.



2021 - 2024 (Vekillik Dönemi): İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın ardından, Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerini üstlendi.

2025: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı.



Son olarak Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına atandı. 

