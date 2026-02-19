Yeni Şafak
Emekliye 2026 yılında 10 bin TL ek ödeme! 17.7 milyon emekliye ikramiye hesabı: 12-13-14-15-16 Mart tarihlerinde...

15:2719/02/2026, Perşembe
G: 20/02/2026, Cuma
Yaklaşık 17,7 milyon emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Ramazan Bayramı öncesinde yapılması planlanan ödemelerin mart ayının ikinci haftasında hesaplara yatırılması beklenirken, ikramiye tutarının Meclis’te görüşülecek yasal düzenlemeyle netleşeceği belirtiliyor.

Emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin yeni düzenleme için gözler Meclis takvimine çevrildi. Ramazan Bayramı öncesinde mart ayının ikinci haftasında ödeme yapılması öngörülürken, ikramiye tutarının alt sınırına yönelik beklentiler öne çıktı.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE TAKVİM NETLEŞİYOR

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Ramazan ayının 19 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle, ikramiye ödemelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan yaklaşık bir hafta önce yapılması bekleniyor. Mevcut takvime göre ödemelerin mart ayının ikinci haftasında, 11-12 Mart tarihlerinde hesaplara yatırılması öngörülüyor.

MEVCUT İKRAMİYE 4 BİN TL, YENİ RAKAM MASADA

Hâlihazırda emeklilere ödenen bayram ikramiyesi 4 bin lira seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan ikramiye için bu yıl yeni bir artış gündemde. Kulislerde 5 bin ve 5 bin 500 lira seçenekleri öne çıkarken, ikramiyenin 5 bin liranın altında kalmamasına kesin gözüyle bakılıyor.

İKİ BAYRAMDA TOPLAM 10 BİN TL ÖDEME İHTİMALİ

İkramiyenin 5 bin lira olarak belirlenmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda toplam 10 bin lira ödeme almış olacak. Nihai tutar ise Meclis’te yapılacak yasal düzenlemenin ardından kesinleşecek.

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA ÖDEME

Bayram ikramiyesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranlarına göre ödeniyor. Mevcut sistemde yüzde 75 hisseye sahip olanlara ikramiyenin yüzde 75’i, yüzde 50 hisseye sahip olanlara yarısı, yüzde 25 hisseye sahip olanlara ise dörtte biri yatırılıyor. Yeni tutar belirlenirse aynı oranlama korunacak.

EŞİT ÖDEME MODELİ TARTIŞILIYOR

İkramiyelerin tüm emeklilere eşit ödenmesi konusu yeniden gündemde. Yüksek maaş alan emekliler ile düşük maaş alanların aynı ikramiyeyi almasının adil olup olmadığı tartışılırken, düşük gelirli emeklilere daha yüksek ikramiye verilmesini öngören alternatif modeller de konuşuluyor. Ancak mevcut sistemde anayasanın eşitlik ilkesi gereği tüm emeklilere aynı tutar ödeniyor.

NİHAİ KARAR MECLİS’TEN ÇIKACAK

Bayram ikramiyesine ilişkin tutar ve ödeme detayları, Meclis’te yapılacak düzenlemenin ardından netleşecek. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından ödemeler belirlenen takvim doğrultusunda emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

