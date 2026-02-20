Adalet Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız getirildi.

Kararla, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken yerlerine, Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir'in ataması yapıldı.

Sedat Ayyıldız kimdir?

Yeni Adalet Bakanı Yardımcılarından Sedat Ayyıldız 1983 yılında Gümüşhane’de doğdu. Esnaf bir ailenin çocuğu olarak hem eğitimini sürdürdü. Sedat Ayyıldız, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak hukuk kariyerine adım attı. Mezuniyetinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde avukat olarak yaklaşık dört yıl görev yaptı. Bu süreçte belediyenin yürüttüğü önemli projelerde aktif rol üstlendi.

İBB’de görev yaptığı dönemde, Fatih ve Küçükçekmece’de planlanan deprem odaklı kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hazırlanan hukuki mütalaa raporlarının idare adına denetimini gerçekleştirdi.

2009 yerel seçimlerinin ardından Üsküdar Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlayan Sedat Ayyıldız, belediye yönetiminde kritik sorumluluklar üstlendi. Bu görevine ek olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile bir dönem Hukuk İşleri Müdürlüğü görevlerini de birlikte yürüttü.