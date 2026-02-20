Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'ın hayatı ve biyografisi

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken yerlerine, Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir'in ataması yapıldı.

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?

1979 Ankara doğumludur. Çocukluğu ve ilköğretim hayatı babasının kaymakamlık görevi nedeniyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ve ilçelerinde geçmiştir.

Daha sonraki eğitim hayatı, babasının İçişleri Bakanlığı'nda idari göreve atanmasıyla Ankara'da devam etmiş, Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla yapmıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 2012 yılında, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını bitirmiştir.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ardından aynı bölümde Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır.

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir.

2016 yılında “Kalplerin Direnişi” isimli 15 Temmuz temalı belgeseli Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş ve TRT Belgesel'de yayınlanmıştır.

2018 yılında “Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım” isimli kitabı yayınlanmıştır. Hazırlamış olduğu "Dijital Çağda E-beveynlik" adlı program 13 bölüm halinde TRT'de yayınlanmıştır.

Marmara Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, fakülte kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. 2019 yılı Ağustos ayında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliğine atanmıştır.