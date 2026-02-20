Can Tuncay kimdir? Yeni Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Can Tuncay getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görev alan Can Tuncay, daha sonra Başsavcı Vekili olarak önemli dosyaların koordinasyonunu üstlendi.
Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız getirildi.
Can Tuncay kimdir?
Can Tuncay, 2019’da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na, 2021’de İzmir Başsavcı Vekilliği’ne, 2023’te ise Ankara Başsavcı Vekilliği’ne atandı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini vekâleten yürüten Tuncay, son kararnameyle Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.