1 /2 TOKİ Gaziantep kura çekimi, 20 Şubat Cuma günü gerçekleştiriliyor. Saat 14.00’te başlayan çekiliş, noter huzurunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu’nda yapılıyor. Gaziantep TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte 2026 Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.