İslam alemi için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olan Ramazan-ı Şerif, 19 Şubat Perşembe günü tutulan ilk oruçla başladı. Manevi atmosferiyle gönülleri kuşatan bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirmek isteyen anne adayları ise “Gebelik döneminde oruç tutulabilir mi?” sorusuna yanıt arıyor.

Hamileler oruç tutabilir mi?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır. (Nesâî, Sıyâm, 52 [2274], 62 [2315]; İbn Mâce, Sıyâm, 12 [1667])