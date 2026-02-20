On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat itibariyle başladı. Manevi atmosferiyle gönülleri kuşatan bu mübarek ayda, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler sahur ve iftar vakitlerine dikkat ederek gün boyu sabır, şükür ve ibadetle zamanlarını değerlendirecek. Ramazanda oruç ibadetini yerine getirmek isteyen ancak hamile olan anne adayları 'Hamileler oruç tutabilir mi?' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Diyanet'in açıklaması.
Hamileler oruç tutabilir mi?
Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır. (Nesâî, Sıyâm, 52 [2274], 62 [2315]; İbn Mâce, Sıyâm, 12 [1667])
Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler. (Merğînânî, el-Hidâye, 1/124)