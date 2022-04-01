Yıkanmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında en çok kafa karıştıran konuların başında oruçluyken duş almanın sakıncası geliyor. Sabah uyandığımızda temizlenmek zorunda olduğumuz durumlar olabiliyor. Peki Duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken duş almak orucu bozar mı? İşte diyanetin fetvası...

YIKANMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220)

Oruçlu iken ağız veya burundan su yutulmadığı müddetçe yıkanmakla veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz. Nitekim Peygamber Efendimizin eşlerinden Hz. Aişe ile Ümmü Seleme validelerimiz, Peygamberimiz (S.A.V.)'in Ramazan ayında imsak vaktinden sonra boy abdesti almış olduğunu haber vermişlerdir (Buhârî, "Savm", 25)

REKLAM

ÖZGÜN Kan orucu bozar mı?