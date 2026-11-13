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Cuma namazı saati: 13 Kasım Cuma ezanı kaçta okunuyor namaz kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

09:40, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 09:40, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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13 Kasım 2026 Cuma günü cuma ezanı, her il ve ilçede öğle namazı vaktinde okunacak. Bu nedenle cuma namazının saati, bulunulan şehre göre değişecek. Ezanın ardından ilk sünnet kılınacak, hutbe okunacak ve cemaatle iki rekat cuma namazının farzı eda edilecek. Bugün İstanbul'da cuma namazı saat 12:53'te kılanacak.

İslam aleminde haftanın en faziletli günü olarak kabul edilen Cuma gününde camilere akın edecek milyonlarca vatandaş, bulundukları illerdeki öğle ezanı vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi namaz vakitleri takvimine göre 13 Kasım 2026 Cuma günü büyükşehirlerde ve yurt genelinde Cuma namazı saatleri netlik kazandı. Vatandaşların yoğun olarak sorguladığı "13 Kasım Cuma ezanı kaçta okunuyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma namazı saat kaçta, Cuma namazı kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?" sorularının yanıtları ve ibadet detayları şu şekildedir:  

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:53’te kılınacak.

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:38'de kılınacak.

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:01'de kılınacak.

Antalya'da cuma namazı saat 12:46'da kılınacak.

Balıkesir cuma namazı saati 12:58

Bursa'da cuma nmazı 12:53'te eda edilecek.

Konya'da cuma namazı saati 12:39

Diyarbakır cuma namazı vakti 12:08

Adana cuma namazı saati 12:28

Trabzon cuma namazı saati 12:10


İşte diyanet namaz vakitleri il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır.

İlk önce dört rekat ilk sünneti kılınır, ardından iki rekat farzı imamla birlikte kılınır ve son olarak dört rekat son sünnet kılınır.

Cuma namazı ne zaman kılınır?

Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.

Cuma namazı nasıl kılınır?

İlk önce cuma namazının dört rekât olan ilk sünneti kılınır.

İlk sünnete şöyle niyet edilir:

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya.”

Cumanın ilk sünnetinin kılınışı, aynen öğle namazının dört rekât sünneti gibidir.

Niyet edilir, erkekler ellerini kulak hizasına, kadınlar göğüs hizasına kaldırır ve "Allahuekber" diyerek tekbir alır ve yine eller erkeklerde göbek, kadınlarda göğüs hizasına sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde bağlanır. Sırasıyla;


Birinci rekat:

Niyet

Sübhaneke duası

Euzü Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

"Allahuekber" diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, rükuda 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.

"Semiallahu Limen Hamideh" denilerek rükudan kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denilir.

Tekrar "Allahuekber" denilerek secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. Secdede 3 defa "Sübhane Rabbiyel Âlâ" denilir. Birinci secdeden "Allahuekber" denilerek oturulur ve ardından "Allahuekber" denilerek tekrar secdeye gidilir ve "Allahuekber" denilerek ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekat:

Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada "Ettehiyyatü" duası okunur. "Allahuekber" denilip üçüncü rekata kalkılır.

Üçüncü rekat:

Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

rüku ve secde yapılır, dördüncü rekata kalkılır.

Dördüncü rekat:

Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur ve "Esslamü aleyküm ve rahmetullah" denilerek baş, önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilerek selam verilir ve cuma namazının sünneti tamamlanır.

Sünnet kılındıktan sonra imam-hatip minbere (hutbe okunan yere) çıkar ve oturur. Bundan sonra camiin içinde bir ezan (iç ezan) daha okunur.

Hutbe bitince ikamet getirilir ve cumanın iki rekât farzı cemaatle kılınır.

Cuma namazının farzına nasıl niyet edilir?

İmamın arkasındaki cemaat şöyle niyet eder:

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama."


Cuma namazının farzı nasıl kılınır?

Birinci rekat:

İmam ve cemaat;

Niyet eder,

Sessizce herkes Sübhaneke duasını okur.

İmam içinden "Euzü Besmele" çeker

Açıktan Fatiha Suresi ve zammı sure okur. Bu esnada imama uyan cemaat dinler.

İmam sesli olarak "Allahuekber" der ve hep birlikte eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, rükuda imam ve cemaat sessizce 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" der.

İmam açıktan "Semiallahu Limen Hamideh" der rükudan kalkılır ve imam ve cemaat sessizce "Rabbena Lekel Hamd" derler.

İmam tekrar sesli bir şekilde "Allahuekber" der ve hep birlikte secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

Secdede 3 defa yine herkes sessizce "Sübhane Rabbiyel Âlâ" der. Birinci secdeden "Allahuekber" denilerek kalkılır ve oturulur, ardından "Allahuekber" denilerek tekrar secdeye gidilir.

Secde bir önceki gibi yapılır ve "Allahuekber" denilerek ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekat:

İmam sessizce besmele çeker,

Açıktan Fatiha Suresi ve zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okur.

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada herkes sessizce "Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena" dualarını okur. İmam açıktan, cemaat sessizce "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diyerek baş önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilir ve selam verilir, cuma namazının farzı tamamlanır.

Cuma namazının son sünneti nasıl kılınır?

Cuma namazının son sünneti, dört rekat ilk sünnetin kılınması gibi kılınır.  


Başlıklar :Cuma namazıCuma namazı saatiDiyanet namaz vakitleri
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Cuma namazı saati: 13 Kasım Cuma ezanı kaçta okunuyor namaz kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

İslam aleminde haftanın en faziletli günü olarak kabul edilen Cuma gününde camilere akın edecek milyonlarca vatandaş, bulundukları illerdeki öğle ezanı vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi namaz vakitleri takvimine göre 13 Kasım 2026 Cuma günü büyükşehirlerde ve yurt genelinde Cuma namazı saatleri netlik kazandı. Vatandaşların yoğun olarak sorguladığı "13 Kasım Cuma ezanı kaçta okunuyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma namazı saat kaçta, Cuma namazı kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?" sorularının yanıtları ve ibadet detayları şu şekildedir:  

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:53’te kılınacak.

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:38'de kılınacak.

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:01'de kılınacak.

Antalya'da cuma namazı saat 12:46'da kılınacak.

Balıkesir cuma namazı saati 12:58

Bursa'da cuma nmazı 12:53'te eda edilecek.

Konya'da cuma namazı saati 12:39

Diyarbakır cuma namazı vakti 12:08

Adana cuma namazı saati 12:28

Trabzon cuma namazı saati 12:10


İşte diyanet namaz vakitleri il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır.

İlk önce dört rekat ilk sünneti kılınır, ardından iki rekat farzı imamla birlikte kılınır ve son olarak dört rekat son sünnet kılınır.

Cuma namazı ne zaman kılınır?

Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.

Cuma namazı nasıl kılınır?

İlk önce cuma namazının dört rekât olan ilk sünneti kılınır.

İlk sünnete şöyle niyet edilir:

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya.”

Cumanın ilk sünnetinin kılınışı, aynen öğle namazının dört rekât sünneti gibidir.

Niyet edilir, erkekler ellerini kulak hizasına, kadınlar göğüs hizasına kaldırır ve "Allahuekber" diyerek tekbir alır ve yine eller erkeklerde göbek, kadınlarda göğüs hizasına sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde bağlanır. Sırasıyla;


Birinci rekat:

Niyet

Sübhaneke duası

Euzü Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

"Allahuekber" diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, rükuda 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.

"Semiallahu Limen Hamideh" denilerek rükudan kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denilir.

Tekrar "Allahuekber" denilerek secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. Secdede 3 defa "Sübhane Rabbiyel Âlâ" denilir. Birinci secdeden "Allahuekber" denilerek oturulur ve ardından "Allahuekber" denilerek tekrar secdeye gidilir ve "Allahuekber" denilerek ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekat:

Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada "Ettehiyyatü" duası okunur. "Allahuekber" denilip üçüncü rekata kalkılır.

Üçüncü rekat:

Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

rüku ve secde yapılır, dördüncü rekata kalkılır.

Dördüncü rekat:

Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur ve "Esslamü aleyküm ve rahmetullah" denilerek baş, önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilerek selam verilir ve cuma namazının sünneti tamamlanır.

Sünnet kılındıktan sonra imam-hatip minbere (hutbe okunan yere) çıkar ve oturur. Bundan sonra camiin içinde bir ezan (iç ezan) daha okunur.

Hutbe bitince ikamet getirilir ve cumanın iki rekât farzı cemaatle kılınır.

Cuma namazının farzına nasıl niyet edilir?

İmamın arkasındaki cemaat şöyle niyet eder:

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama."


Cuma namazının farzı nasıl kılınır?

Birinci rekat:

İmam ve cemaat;

Niyet eder,

Sessizce herkes Sübhaneke duasını okur.

İmam içinden "Euzü Besmele" çeker

Açıktan Fatiha Suresi ve zammı sure okur. Bu esnada imama uyan cemaat dinler.

İmam sesli olarak "Allahuekber" der ve hep birlikte eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, rükuda imam ve cemaat sessizce 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" der.

İmam açıktan "Semiallahu Limen Hamideh" der rükudan kalkılır ve imam ve cemaat sessizce "Rabbena Lekel Hamd" derler.

İmam tekrar sesli bir şekilde "Allahuekber" der ve hep birlikte secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

Secdede 3 defa yine herkes sessizce "Sübhane Rabbiyel Âlâ" der. Birinci secdeden "Allahuekber" denilerek kalkılır ve oturulur, ardından "Allahuekber" denilerek tekrar secdeye gidilir.

Secde bir önceki gibi yapılır ve "Allahuekber" denilerek ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekat:

İmam sessizce besmele çeker,

Açıktan Fatiha Suresi ve zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okur.

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada herkes sessizce "Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena" dualarını okur. İmam açıktan, cemaat sessizce "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diyerek baş önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilir ve selam verilir, cuma namazının farzı tamamlanır.

Cuma namazının son sünneti nasıl kılınır?

Cuma namazının son sünneti, dört rekat ilk sünnetin kılınması gibi kılınır.  


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