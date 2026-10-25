Başarı duası genellikle içten bir niyetle ve samimi bir şekilde okunur.

Sınavlar, özellikle hayatımızın önemli dönüm noktalarında karşılaştığımız, heyecan ve kaygının bir arada yaşandığı süreçlerdir. Bu süreçte birçok kişi, başarıya ulaşmak için farklı yöntemlere başvurur. Bunlardan biri de dua etmektir.