Cuma Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat? Kolay Anlatımla Adım Adım Cuma Namazı Kılınışı
Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır ve farz mı yoksa sünnet midir? Bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz’den (s.a.v.) gelen hadislerde, Cuma gününün önemi, bereketi ve Cuma namazının ehemmiyeti sıkça vurgulanmaktadır. Cuma namazı kılmak farzdır. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. İşte Cuma namazı kılınışı.
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