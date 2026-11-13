13/11/2026, Cuma09:56
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
42

Bildirimler

MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltında13 Kasım 2026 09:35 CumaSON DAKİKA
Iğdır Valisi Taşolar, sahneye çıkarak Mustafa Ceceli konserini yarıda kesti13 Kasım 2026 09:15 CumaSON DAKİKA
İşgal devleti İsrail, Nasır Hastanesi’ne düzenlediği bombardımanda 6 sivili acımasızca öldürdü13 Kasım 2026 09:00 CumaSON DAKİKA
Sarıgül soruşturmasında flaş gelişme: 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi13 Kasım 2026 08:31 CumaSON DAKİKA
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladı12 Kasım 2026 23:04 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladıAK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanları cennet olsunMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er: Helikopter kazasında dört askerimiz şehit olduCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedirCumhurbaşkanı Erdoğan: 50, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir

Cuma Mesajları 13 Kasım 2026: En Güzel, Anlamlı, Resimli ve Dualı Cuma Mesajı

08:24, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 08:24, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

13 Kasım Cuma mesajları ve sözleri, bu mübarek günde sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kısa, anlamlı, resimli ve dualı cuma mesajlarının yanı sıra hadisli ve ayetli cuma sözleri de manevi duyguları paylaşmanın en güzel yolları arasında yer alıyor. Aile üyelerine, dostlara ve yakınlara gönderilebilecek en güzel cuma mesajları; sağlık, huzur, bereket ve hayır dileklerini ifade ederken gönüllere de dokunuyor. Siz de farklı, anlamlı ve dualı cuma mesajı alternatifleri arasından seçim yaparak sevdiklerinizin cumasını tebrik edebilir, dualarınızı ve iyi dileklerinizi onlarla paylaşabilirsiniz.

İslam alemi için haftanın en mübarek günü olan Cuma gününde sevdiklerinin gönlünü almak ve hayır dualarında yer almak isteyenler için en güzel Cuma mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Günün manevi atmosferine uygun paylaşımlar yapmak isteyen vatandaşlar; WhatsApp, SMS ve sosyal medya platformları üzerinden kolayca gönderebilecekleri kısa, resimli ve anlamlı Cuma tebriği seçeneklerine büyük ilgi gösteriyor. Bu özel günde sevdiklerine huzur, şifa ve bereket dileklerini iletmek isteyenler için dualı Cuma mesajları öne çıkarken; Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye ışığında dualarını paylaşmak isteyenler ise ayetli ve hadisli Cuma mesajları ile sevdiklerine en içten temennilerini ulaştırıyor.

Dualı Cuma Mesajları

Cuma günü, İslam dünyasında birlik, huzur ve manevi arınmanın simgesi olarak kabul edilir. Duaların kabulüne vesile olduğu bu mübarek gün, sevdiklerimize güzel dilekler iletmek için de önemli bir fırsattır. İşte cuma gününün anlam ve önemini yansıtan, kısa, etkileyici ve anlamlı cuma mesajları:

Hayırlı cumalar! Rabbim gönlünüze ferahlık, ömrünüze bereket, yuvalarınıza huzur ihsan etsin. 🤲

Cumanız mübarek olsun. Kalbinizden geçen tüm güzellikler gerçeğe dönüşsün.

Rabbim dualarınızı kabul, ömrünüzü bereketli, kalbinizi huzurlu eylesin. Cumanız mübarek olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, Allah’ın zikrine koşun..." (Cuma Suresi 9) – Hayırlı Cumalar.

"Bilin ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur." (Ra’d Suresi 28) – Gönlünüz huzurla dolsun, hayırlı cumalar.

Hadisli Cuma Mesajları

“Cuma günü bana çokça salavat getirin; çünkü ümmetimin salavatı bana arz olunur.” – Allah’ın rahmeti üzerinize olsun, hayırlı cumalar.

Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor: “Üzerine güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı cuma günüdür.” – Cumanız mübarek olsun.


Kısa ve Anlamlı Cuma Mesajları

Gönlünüzün kapısı rahmete, dualarınızın kapısı kabule, kalbiniz huzura açılsın. Cumanız mübarek olsun.

Cuma’nız bereket, kalbiniz huzur, ömrünüz saadet dolsun. Hayırlı cumalar.

Rabbim bugün edilen tüm duaları geri çevirmesin. Hayırlı cumalar.

Huzurun, sabrın ve şükrün çoğaldığı bir cuma dilerim.

Kalbinizdeki iyilikler hayatınıza yansısın. Hayırlı cumalar.

Başlıklar :Cuma mesajlarıDualı Cuma MesajlarıAyetli Cuma MesajlarıHadisli Cuma mesajları
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Cuma Mesajları 13 Kasım 2026: En Güzel, Anlamlı, Resimli ve Dualı Cuma Mesajı

İslam alemi için haftanın en mübarek günü olan Cuma gününde sevdiklerinin gönlünü almak ve hayır dualarında yer almak isteyenler için en güzel Cuma mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Günün manevi atmosferine uygun paylaşımlar yapmak isteyen vatandaşlar; WhatsApp, SMS ve sosyal medya platformları üzerinden kolayca gönderebilecekleri kısa, resimli ve anlamlı Cuma tebriği seçeneklerine büyük ilgi gösteriyor. Bu özel günde sevdiklerine huzur, şifa ve bereket dileklerini iletmek isteyenler için dualı Cuma mesajları öne çıkarken; Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye ışığında dualarını paylaşmak isteyenler ise ayetli ve hadisli Cuma mesajları ile sevdiklerine en içten temennilerini ulaştırıyor.

Dualı Cuma Mesajları

Cuma günü, İslam dünyasında birlik, huzur ve manevi arınmanın simgesi olarak kabul edilir. Duaların kabulüne vesile olduğu bu mübarek gün, sevdiklerimize güzel dilekler iletmek için de önemli bir fırsattır. İşte cuma gününün anlam ve önemini yansıtan, kısa, etkileyici ve anlamlı cuma mesajları:

Hayırlı cumalar! Rabbim gönlünüze ferahlık, ömrünüze bereket, yuvalarınıza huzur ihsan etsin. 🤲

Cumanız mübarek olsun. Kalbinizden geçen tüm güzellikler gerçeğe dönüşsün.

Rabbim dualarınızı kabul, ömrünüzü bereketli, kalbinizi huzurlu eylesin. Cumanız mübarek olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, Allah’ın zikrine koşun..." (Cuma Suresi 9) – Hayırlı Cumalar.

"Bilin ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur." (Ra’d Suresi 28) – Gönlünüz huzurla dolsun, hayırlı cumalar.

Hadisli Cuma Mesajları

“Cuma günü bana çokça salavat getirin; çünkü ümmetimin salavatı bana arz olunur.” – Allah’ın rahmeti üzerinize olsun, hayırlı cumalar.

Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor: “Üzerine güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı cuma günüdür.” – Cumanız mübarek olsun.


Kısa ve Anlamlı Cuma Mesajları

Gönlünüzün kapısı rahmete, dualarınızın kapısı kabule, kalbiniz huzura açılsın. Cumanız mübarek olsun.

Cuma’nız bereket, kalbiniz huzur, ömrünüz saadet dolsun. Hayırlı cumalar.

Rabbim bugün edilen tüm duaları geri çevirmesin. Hayırlı cumalar.

Huzurun, sabrın ve şükrün çoğaldığı bir cuma dilerim.

Kalbinizdeki iyilikler hayatınıza yansısın. Hayırlı cumalar.

1/13
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet