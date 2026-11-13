Gusül abdesti nasıl alınır? Erkek ve kadınlar için boy abdesti alınışı adım adım anlatım

Gusül abdesti (boy abdesti) İslam'da cünüplükten kurtulmak ve bedensel temizlik sağlamak amacıyla alınan önemli bir ibadettir. Gusül abdesti nasıl alınır sorusu, kadın ve erkeklerde farklılık göstermez. Her iki cinsiyet için de gusül abdesti alınışı belirli adımları içerir. Gusül abdesti almak için niyet edilir, ardından vücut tamamen su ile yıkanır. İlk olarak ağız ve burun temizlenir, daha sonra tüm vücut hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkanır. Gusül abdesti, hem ibadetlerin kabulü hem de manevi temizlik için gereklidir. Peki gusül abdesti nasıl alınır, kadın ve erkekler boy abdesti nasıl alır? Gusül abdesti almanın farz veya sünnet olduğu durumlar neler? İşte gusül abdesti ile bilinmesi gerekenler.