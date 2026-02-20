Yeni Şafak
Emekli banka promosyonu karşılaştırma tablosu ve detaylar: 20 bin TL maaş alan emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte 2026 şubat rakamları

20/02/2026, Cuma
2026 Ocak zammının ardından artan emekli maaşları, bankalar arasında promosyon rekabetini hızlandırdı. Şubat 2026 itibarıyla kamu bankalarında üst sınır 12 bin TL seviyesinde kalırken, özel bankalarda ek şartlarla birlikte promosyon tutarları 31 bin TL’ye kadar yükseldi. Maaşını taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren emekliler için nakit ödeme, faizsiz kredi ve kart avantajları öne çıkıyor.

2026 yılı başında yapılan maaş artışı sonrası emekli promosyon kampanyaları yeniden şekillendi. En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükselmesiyle birlikte bankalar, hem nakit ödeme hem de ek kampanyalarla emeklileri kendi bünyelerine çekmeye çalışıyor. Şubat 2026 itibarıyla özellikle özel bankalarda promosyon tutarlarının 30 bin TL bandına yaklaşması dikkat çekiyor.

Kamu bankalarında promosyon tutarları


Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ödeme tutarı, aylık gelir seviyesine göre 5 bin TL’den başlayıp üst dilimde 12 bin TL’ye çıkıyor. İlk kez emekli olanlar veya maaşını taşıyanlar için 12 ay vadeli faizsiz kredi ve bazı ek avantajlar da kampanya kapsamında yer alıyor.


Halkbank ve VakıfBank da benzer şekilde üst sınırı 12 bin TL olarak belirledi. VakıfBank, emekli kredi kartı üzerinden yapılan harcamalara bağlı olarak 18 bin TL’ye varan ek kazanım imkânı sunarak toplam avantajı 30 bin TL seviyesine taşıyor. Halkbank’ta ise maaş aralığına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapılıyor.


Özel bankalarda 30 bin TL üzeri teklifler


Özel bankalar, emekli banka promosyonu Şubat 2026 döneminde daha yüksek rakamlarla öne çıkıyor. QNB, üç yıl taahhüt şartıyla toplamda 31 bin TL’ye varan promosyon açıklayarak zirvede yer aldı. Maaş dilimine göre 8 bin 500 TL’den başlayan ana promosyon, ek kampanyalarla üst limite ulaşıyor.


Yapı Kredi ve Akbank ise 30 bin TL’ye varan toplam ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yapı Kredi’de ana promosyon 15 bin TL’ye kadar çıkarken, fatura talimatı ve kart kullanımı gibi işlemlerle tutar artırılabiliyor. Akbank’ta da ana ödeme ve ek kampanyalar bir araya geldiğinde 30 bin TL seviyesi görülüyor.


Garanti BBVA, ING Türkiye, Türkiye İş Bankası, DenizBank ve Albaraka da maaş aralığına göre değişen nakit promosyonlara ek olarak otomatik ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı ve referans kampanyalarıyla toplam tutarı 20 ila 28 bin TL bandına taşıyor.


Promosyon şartları ve başvuru süreci


Emekli promosyonu alabilmek için maaşın ilgili bankaya taşınması ve üç yıl boyunca o bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor. Başvurular banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılması halinde, alınan promosyonun kalan kısmı iade ediliyor.


Promosyon tutarları emeklinin aylık gelirine göre belirleniyor. Bankaların açıkladığı en yüksek rakamlar genellikle en üst maaş dilimi ve ek kampanya koşullarının sağlanması halinde geçerli oluyor. Şubat 2026 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu 31 bin TL ile QNB tarafından sunulurken, 30 bin TL seviyesindeki kampanyalar da rekabette öne çıkıyor.

Şubat 2026 emekli promosyon detayları (banka banka)


Ziraat Bankası


5.000 TL – 12.000 TL arası nakit promosyon (maaşa göre)


İlk kez emekli olanlara veya maaş taşıyanlara 40.000 TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi


Ücretsiz HGS etiketi


Yılda iki kez 25.000 TL’ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans


3 yıl maaş alma taahhüdü şart

Halkbank


8.000 TL – 12.000 TL arası promosyon (maaş aralığına göre)


10.000 TL altı ölüm aylığı alanlara 5.000 TL


3 yıl taahhüt zorunlu

VakıfBank


12.000 TL’ye kadar ana promosyon


Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ayda 18.000 TL’ye varan ek kazanım


Toplam avantaj 30.000 TL’ye kadar


1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 kampanya dönemi

QNB


8.500 TL – 20.000 TL arası ana promosyon


Ek kampanyalarla toplam 31.000 TL’ye kadar ödeme


3 yıl maaş taahhüdü


Kampanya: 8 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026

Yapı Kredi


6.250 TL – 15.000 TL arası ana promosyon


Fatura talimatı, kredi kartı ve dijital işlemlerle 30.000 TL’ye kadar toplam ödeme


3 yıl taahhüt şartı

Akbank


15.000 TL’ye kadar ana promosyon


5 otomatik fatura talimatına 5.000 TL


Yakınını davet edenlere 5.000 TL


Kredi kartı harcamasına 5.000 TL


Toplam 30.000 TL’ye kadar ödeme

Garanti BBVA


6.250 TL – 15.000 TL arası ana promosyon


2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus


Avans hesap kullanımına 2.000 TL


Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL


Toplamda 25.000 TL’ye varan avantaj

ING Türkiye


6.250 TL – 15.000 TL arası ek koşulsuz nakit promosyon


Ek kampanyalarla 28.000 TL’ye kadar ödeme


Kampanya: 1 – 28 Şubat 2026

Türkiye İş Bankası


15.000 TL’ye kadar ana promosyon


9.000 TL’ye varan ek promosyon


Ücretsiz Maximum Kart


Ücretsiz para transferi ve ATM avantajları


Toplam 24.000 TL’ye varan fırsat

DenizBank


5.000 TL – 12.000 TL arası ana promosyon


Ek şartlarla 15.000 TL’ye kadar ilave ödeme


Toplam 27.000 TL’ye kadar promosyon


Kampanya: 30 Ekim 2025 – 31 Mart 2026

Albaraka


8.500 TL – 20.000 TL arası ana promosyon


2 otomatik ödeme talimatına 1.400 TL ek ödül


Referans kampanyasıyla 8.600 TL’ye kadar ek kazanç


Toplam 30.000 TL’ye yaklaşan avantaj

