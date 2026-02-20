Emekli banka promosyonu karşılaştırma tablosu ve detaylar: 20 bin TL maaş alan emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte 2026 şubat rakamları

Kamu bankalarında promosyon tutarları





Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ödeme tutarı, aylık gelir seviyesine göre 5 bin TL’den başlayıp üst dilimde 12 bin TL’ye çıkıyor. İlk kez emekli olanlar veya maaşını taşıyanlar için 12 ay vadeli faizsiz kredi ve bazı ek avantajlar da kampanya kapsamında yer alıyor.





Halkbank ve VakıfBank da benzer şekilde üst sınırı 12 bin TL olarak belirledi. VakıfBank, emekli kredi kartı üzerinden yapılan harcamalara bağlı olarak 18 bin TL’ye varan ek kazanım imkânı sunarak toplam avantajı 30 bin TL seviyesine taşıyor. Halkbank’ta ise maaş aralığına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapılıyor.