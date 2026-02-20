11 ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü itibarıyla başladı. İlk oruçlarını tutan milyonlarca Müslüman, Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeyi unuttum, orucum kabul olur mu? sorularının yanıtlarını arıyor.

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Fıkıh âlimleri sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu belirtir. Ancak sahura kalkmak orucun geçerlilik şartı değildir. Sahur yapılmasa da oruç tutulabilir.

Sahur kalkmanın dindeki önemi nedir?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]) Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/105)

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. (ez-Zâriyât, 51/18) Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

Sahura kalkmadan niyet etmeden oruç tutulur mu?