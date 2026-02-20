Yeni Şafak
Hafta sonu sınav var mı? 21-22 Şubat 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar

Tuğba Güner
10:5020/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, sınav takvimi de merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 21-22 Şubat 2026 tarihlerinde hangi sınavların yapılacağına dair bilgi arayışına girdi. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netleşirken, sınavlara katılacak adaylar için önemli bilgiler de ön plana çıkıyor. Sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri gibi detaylar, sınav öncesinde öğrencilere rehberlik edecek. Peki, Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 21-22 Şubat 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar

Hafta sonu sınav takvimi merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Bu hafta sonu hangi sınav var?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri gündeme gelirken, sınavlara katılacak olan öğrenciler sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini araştırıyor. İşte 21-22 Şubat 2026 hafta sonu uygulanacak sınavlarla ilgili detaylar...

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı 22 Şubat 2026 günü gerçekleştirilecek.

ÖGG SINAVI BU HAFTA SONU

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 24 Şubat 2026 tarihinde yayınlanacak.

