Bursa için büyük gün geldi! Yarın, yani 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Bursa tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri için kura heyecanı yaşanacak. TOKİ'nin "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Bursa genelinde toplam 17 bin 225 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. Bursa TOKİ canlı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte Bursa TOKİ canlı ilçe ilçe konut sayıları ve kura sonuç sorgulama ekranı.
Bursa'da binlerce ailenin beklediği TOKİ kura çekimi 21 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşiyor. Toplam 17 bin 225 konut için yapılacak çekilişin saat kaçta başlayacağı, hangi ilçede kaç konut inşa edileceği ve kura sonuçlarının nereden öğrenileceği merak ediliyor.
TOKİ Bursa Kura Çekimi Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede Bursa çekilişi için takvim netleşti.
Tarih: 21 Şubat 2026, Cumartesi
Saat: 11:00 (Bazı projeler için 14:00'te başlayacaktır)
Yer: Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Kongre Salonu
Bursa TOKİ kura çekilişi nereden canlı izlenir?
Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, eş zamanlı olarak TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
Bursa'da Hangi İlçede Kaç TOKİ Konutu Yapılacak?
21 Şubat'taki çekilişle Bursa'nın neredeyse tüm ilçelerinde konut dağılımı şu şekilde gerçekleşecek:
İlçe Konut Sayısı
Merkez (Nilüfer, Gürsu, Kestel, Karacabey) 7.550
İnegöl 4.000
Gemlik 3.000
Mustafakemalpaşa 750
Mudanya 300
İznik 250
Orhaneli 175
Yenişehir / Orhangazi (Detaylı liste bekleniyor)
Büyükorhan / Harmancık / Keles 100'er (Toplam 300)
TOPLAM 17.225
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. Kura sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte başvuru yaptığınız ile tıklayarak isim listesini görüntüleyebilirsiniz.
TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Bursa’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Bursa’nın Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa TOKİ Konut Fiyatları ve Ödeme Planı
Sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 1+1 ve 2+1 konutlar için ödeme şartları dar gelirli vatandaşlara göre düzenlendi:
Ödeme: %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkanı.
Taksit: İlk taksit ödemeleri konut teslimini takip eden ay başlayacak.
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.