Altın için hafta sonu alarmı çaldı! İslam Memiş'ten altın yatırımı olana uyarı: ABD-İran savaş çanları ile...

2026 yılında altın ve gümüş fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Özellikle ABD ile İran arasındaki artan jeopolitik gerilim, piyasalarda belirsizliği artırırken yatırımcıların en çok merak ettiği “altın alınır mı, satılır mı?” sorusu yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, fiyatlamalarda en kritik belirleyicinin jeopolitik riskler olduğuna dikkat çekerken, gram altının 10 bin TL seviyesine ne zaman ulaşacağı da yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalarda tansiyon yükselirken, altın ve gümüş yatırımcıları gözünü yeniden güvenli limanlara çevirdi. ABD-İran hattındaki gerilim fiyatları yukarı yönlü baskılarken, yatırımcılar doğru zamanlama konusunda kararsız kalıyor. Finans Analisti İslam Memiş'in yaptığı son değerlendirmeler ise "alım mı satım mı?" sorusuna ışık tutarken, gram altın için dikkat çeken yeni hedefleri de ortaya koydu.

MEMİŞ: AMERİKA-İRAN GERİLİMİNDE ANLAŞMA BEKLEMİYORUM Finans analisti İslam Memiş, bölgede gerilimin devam ettiğini belirterek 2026 yılı içinde Amerika-İran hattında bir anlaşma beklemediğini söyledi. Cenevre görüşmeleri öncesinde de benzer uyarılar yaptığını hatırlatan Memiş, 2025 ve 2026'da müdahale ve rejim değişikliği hedefinin gündemde olduğunu savundu. Memiş'e göre: 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları görüldü 2026'da da kalıcı bir anlaşma ihtimali zayıf Yeni bir müdahale senaryosu masada Olası çatışma süresi en az 3 hafta olabilir Hedef İran değil, rejim değişikliği

ANLAŞMA HABERİ ALTINI DÜŞÜRDÜ Görüşme sonrası "anlaşma" durumunun gündeme gelmesi sonrası altın ve gümüşte sert düşüş yaşandığını belirten Memiş, ortada kesinleşmiş bir anlaşma olmadığını, sürecin yalnızca iki hafta ertelendiğini ifade etti. ONS ALTIN KRİTİK EŞİKTE Memiş, ons altının 5.190 dolardan 4.850 dolara gerilediğini, ardından yeniden 5.000 dolar civarına toparlandığını söyledi. KRİTİK SEVİYELER Varlık Aşağı Seviye Yukarı Seviye Mevcut Bölge Ons Altın 4.000 $ 6.000 $ 5.000 $ civarı Gümüş 50 $ 90 $ 78-79 $ Bitcoin - 120.000-130.000 $ Kritik eşik Memiş, "Şu an tam odak noktasında bekliyor. Haber akışına göre kırılma olacak" dedi.

SALDIRI OLURSA PİYASALAR NASIL ETKİLENİR? Öne çıkan değerlendirmeler: Yılın ilk yarısında değerli metaller ön planda İkinci yarıda borsa ve kripto rallisi beklentisi var Kripto piyasasında baskılanmış yapı bulunuyor Toparlanma ihtiyacı öne çıkıyor Memiş, uzun vadeli yatırımcı olduğunu belirterek: Kısa vadeli al-sat yapmadığını Gerilemelerde alım tarafında olduğunu 2026'nın para kazanma değil, varlığı koruma yılı olduğunu vurguladı.

6000 DOLARDA SATIŞ SİNYALİ Ons altın 5.880–6.000 dolar aralığına gelirse kademeli satış yapabileceğini söyleyen Memiş, bu seviyelerde dolar pozisyonuna geçebileceğini belirtti. Bitcoin için ise: 120.000–130.000 dolar beklentisi Mevcut seviyelerin ucuz olduğu görüşü paylaşıldı.

GÜMÜŞTE 3 HANELİ BEKLENTİ YOK Memiş'in gümüş için verdiği aralık: Senaryo Seviye Güçlü direnç 90 $ Beklenen dip 50 $ 3 haneli beklenti Yok "50 dolar üzeri maliyet yapmam" diyen Memiş, şu an pahalı görmediğini ancak alım da yapmadığını söyledi.

GRAM ALTIN 10 BİN TL NE ZAMAN? Gram altında bu yıl 5 haneli rakam beklentisini yineleyen Memiş, önce ons tarafında 6.000 doların görülmesi gerektiğini ifade etti. Senaryo: Ons 6.000 $ Gram altın 10.000 TL Sonrasında 8.000 TL'ye düzeltme ihtimali Geçen yıl altının %110, gümüşün %200 getiri sağladığını hatırlatan Memiş, 2026'da bu performansın beklenmediğini söyledi.