Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve ibadet ayı olan Ramazan, bu yıl 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında oruçla ilgili temel bilgiler geliyor. Kimlerin oruç tutamayacağı, orucu bozan durumlar ve oruç bozmanın hükmü gibi sorular sıkça soruluyor. Bu yazımızda, bu sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) kaynaklarından yararlanarak cevaplar vermeye çalışacağız. İşte Ramazan’da en çok sorulan sorular ve cevapları.
Ramazan-ı Şerif, İslam dininde en mübarek ay olarak kabul edilen Ramazan ayını ifade eder. Bu ay, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi’ni içinde barındırır ve İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği aydır. Ramazan ayının birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan bu sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak. İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta vatandaşlarlar ilk gün oruçlarını tutacak. 26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak. İşte Ramazanda en çok sorulan sorular: Kimler oruç tutamaz, orucu bozan şeyler, oruç bozmanın hükmü...
Kimler Oruç Tutamaz?
Oruç, sağlığı elverişli olan her Müslümana farzdır. Ancak bazı durumlarda oruç tutmama ruhsatı vardır. Sağlığı oruç tutmaya elverişli olmayanlar tutmayabilir. Bebeğin veya kendi sağlığına zarar vereceğinden endişe eden anneler oruçlarını erteleyebilir.
Orucu bozan şeyler nelerdir?
Ramazan ayında oruç tutmak, İslam'ın temel ibadetlerinden biridir. Ancak, bazı durumlar orucu bozabilir. Bu durumlar, oruçlu kişinin bilerek ve isteyerek yaptığı eylemlerdir.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) açıklamalarına göre, orucu bozan başlıca şeyler için tıklayın
Oruç Bozmanın Hükmü Nedir?
Orucu bilerek ve isteyerek bozan kişilerin, bozdukları orucu kaza etmeleri gerekir. Kaza orucu, Ramazan ayından sonra tutulur. Orucu bozmanın kefareti ise, 60 gün oruç tutmak veya fidye vermektir. Fidye, her bir oruç için bir fitre miktarıdır. Fitre miktarı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve genellikle bir günlük yemek bedeline denk gelir.
Orucu bozmayan şeyler nelerdir?
Oruç sırasında bazı durumlar yanlış anlaşılabiliyor. Hadis-i Şerif: ‘’Oruçlu olduğu halde unutarak yiyip içen kimse,orucunu tamamlasın.Onu yedirip içiren Allah Teala’dır.’’(Müslim,Sıyam,171;Darimi,Savm,23;Ahmed b.Hanbel,2,425)
İmsak Nedir, İmsak Vakti Ne Zaman Başlar?
İmsak, kelime anlamı olarak "tutma, kendini geri çekme, uzak durma" anlamına gelir. Ramazan ve diğer oruç günlerinde oruç yasağının başladığı zamanı ifade eder.
İmsak vakti geldiğinde, yeme-içme ve diğer orucu bozan fiiller sona erer ve oruç başlamış olur. Sabah namazı da bu vakitte girer.
Oruç kefareti ne demektir? Hangi durumlarda gerekir?
Oruç kefareti, Ramazan ayında orucu kasten, yani bilerek ve isteyerek bozan kişilerin yerine getirmesi gereken bir tür cezadır. Bu ceza, orucun önemini ve kutsallığını hatırlatmak, yapılan hatanın telafisini sağlamak ve kişinin pişmanlığını göstermesine yardımcı olmak amacıyla belirlenmiştir.
Oruca niyet nasıl yapılır?
Oruç niyeti, Ramazan ayında tutulan orucun geçerli olması için yapılması gereken önemli bir adımdır. Niyet, kalben oruç tutmaya karar vermek ve bu kararlılığı Allah'a bildirmektir.
Ramazan orucu kimlere farzdır?
Ramazan orucu, İslam dininde ergenlik çağına ulaşmış, akıllı ve sağlıklı her Müslümana farzdır. Ancak, bazı durumlarda oruç tutmak zorunlu değildir. Bu durumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır: