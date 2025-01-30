Ramazan -ı Şerif, İslam dininde en mübarek ay olarak kabul edilen Ramazan ayını ifade eder. Bu ay, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi’ni içinde barındırır ve İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği aydır. Ramazan ayının birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan bu sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak. İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta vatandaşlarlar ilk gün oruçlarını tutacak. 26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak. İşte Ramazanda en çok sorulan sorular: Kimler oruç tutamaz, orucu bozan şeyler, oruç bozmanın hükmü...