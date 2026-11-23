Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda ne de mesleki eğitimde yer alan, “ev genci” olarak adlandırılan gençlerin sayısı 4 milyonu aşarken, sanayiden hizmet sektörüne kadar pek çok alanda ustalar çırak ve kalfa bulamamaktan yakınıyor. Yeni Şafak’ın görüştüğü esnaflar, yetiştirmek üzere işe alacakları gençlere maaş, meslekte ilerleyenlere ise prim ve kârdan pay teklif ettiklerini anlattı. Kimi 100 bin lira maaşla kalfa bulamadığını, kimi ise işlerini yetiştirebilmek için babasından yardım istediğini söyledi. Ustalar, meslek öğrenen gençlerin birkaç yıl içerisinde yüksek gelir elde edebileceğini belirterek çağrıda bulundu.

100 BİN LİRAYA KALFA YOK

Yeni Sahra’da Gürsoy Oto Mekanik’in sahibi İbrahim Gürsoy, çalışan sayılarının 16’dan 6’ya düştüğünü belirterek, “100 bin lira maaşla kalfa bulamıyorum. Çırak ve kalfa aradığımı herkese söyledim ama işleri yetiştiremiyorum” dedi. Çırakları 17 yaşından itibaren yetiştirmeye başladıklarını anlatan Gürsoy, “Çıraklara da 30 bin lira veriyoruz. Çoğu okul çıkışı geliyor, günde 4-5 saat çalışıyor. Kabiliyetine göre 1 ila 5 yıl içerisinde kalfalık yapabilecek bilgi birikimine ulaşıyorlar. Kimi daha iyi ücretlerle başka yerlere gidiyor, kimi de yanımızda kalıp ustalaşıyor” ifadelerini kullandı.

2 YILDA MAAŞI 90 BİN LİRAYA ÇIKARIRLAR

Aydemir Otomotiv’in sahibi Mehmet Aydemir de motor ustası ve çırak bulmakta zorlandıklarını söyledi. İş yerinde 5 kişinin çalıştığını belirten Aydemir, “17-18 yaşındaki çocuklara asgari ücrete yakın para veriyoruz. Bu çocuklar 2 sene içerisinde 80-90 bin lira kazanabilecek duruma gelecekler. Ama 20 yaşındaki bir genci buradan içeri sokup çalıştıramıyoruz” diye konuştu.

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KÖYDEN ELEMAN GETİRECEĞİM

Kaporta ustası Fuat Gündüz, maaşın yanında yapılan işten pay vermelerine rağmen eleman bulamadıklarını anlattı. Gündüz, “60 bin lira maaşın üzerine ilgilendiği araçtan elde edilen kârdan da pay veriyoruz. Yine de eleman bulamıyoruz. İşin ucundan tutacak genç bulamadığım için babamı çağırdım” dedi. Çalışacak birini bulabilmek için köyüne de haber gönderdiğini vurgulayan Gündüz, “Köyden adam getirecek, evini de tutacağım. Muhtara haber saldım. Hiçbir şey bilmesin, gelsin, baka baka öğrenir. Gençleri ikna edemiyoruz” şeklinde konuştu.

Saçımı kesecek çırak bulamıyorum

Üsküdar’da berber dükkanı işleten 20 yıllık berber Ahmet Bey, meslek kazançlı olmasına rağmen kendi oğlunu bile berberliğe özendiremediğini söyledi. Bugüne kadar çok sayıda berber yetiştirdiğini anlatan Ahmet Bey, “Son 2-3 seneye kadar 100’e yakın berber yetiştirdik. Ya kendi dükkanlarını açtılar ya da başka kişilerle çalışmaya başladılar. Sıfırdan başlayacak kişiye 40 bin lira maaş veriyorum. Birkaç ay içerisinde eli makas tutmaya başlayınca da tıraş ettiği müşteri başına ekstra prim veriyorum” dedi. Eleman sıkıntısı nedeniyle çalışan sayılarının azaldığını belirten Ahmet Bey, “Ben ustamın saçlarını tıraş ederek öğrendim. Şimdi kendi saçımı kesecek eleman bulamıyorum. Eskiden 6 kişi çalışırdık, şimdi üçüncü kişiyi bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

Meslek liselerinin kapısını çalacağız

Elektrik ve elektronik ustası Fatih-Hasan kardeşler de yetiştirecek çırak bulamadıklarını dile getirdi. Mesleklerinin gençler için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Hasan Bey, “Yaptığımız mesleğin önü çok açık ama çırak bulamıyoruz. Meslek liselerine gidip eleman istemeye başlayacağım” dedi.

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