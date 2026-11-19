Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde evlerini ve yakınlarını kaybeden 52 yaşındaki Semra Özbay ile 25 yaşındaki oğlu Barış Özbay, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Deprem sonrası üniversite eğitimini yarıda bırakan ve zamanının büyük bölümünü bilgisayar ile telefon başında geçiren Özbay, son dönemde sosyal medyada "ev genci" başlığı altında yapılan paylaşımların odağına yerleşti.

BİLGİSİ DIŞINDA YAPILAN PAYLAŞIMLARLA GÜNDEM OLDU

Yaşam hikayesinin haberlere konu olmasının ardından geniş kitlelerce tanınan Barış Özbay, kendi bilgisi ve onayı dışında hazırlanan görsellerde "ev gençlerinin lideri" olarak gösterildi.

Yaklaşık 3 ay süren hastane tedavisinin ardından taburcu edilen ancak verilen ilaçları kullanmayı kabul etmeyen Özbay, hakkındaki paylaşımları ve yorumları ilgiyle takip ettiğini belirterek şunları söyledi:

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"İnsanların benim hakkımda konuşması, hayatımı merak etmesi hoşuma gidiyor. Sonuçta kim ilgi görmek istemez. Ancak kendimi ev genç hareketinin başkanı ya da lideri olarak görmüyorum. Ben daha çok bu durumun simgesi haline geldim. Bir anlamda şans eseri bu sürecin simgelerinden biri oldum."

"Diğer gençlerden farklıyım"

Kendisini "ev genci" olarak tanımlamadığını ifade eden Özbay, evde kalma gerekçesinin diğer gençlerden farklılaştığını dile getirdi.

Diğer gençlerin ekonomik koşullar ve hayat şartları düzeldiğinde dışarı çıkabileceğini ancak kendisinin bu saatten sonra evden çıkacağını düşünmediğini belirten Özbay, günlük rutininin bilgisayar oynamak, telefonla ilgilenmek ve eve gelen arkadaşlarıyla sohbet etmekten oluştuğunu aktardı.

"İşverenler genellikle bizden daha yaşlı olduğu için anlaşmak zorlaşabiliyor"

Yaşlıların günümüzde gençleri anlamadığını söyleyen Özbay, "Türkiye’de ev genci sayısının artmasının nedenlerine ilişkin tam bir fikrim yok ancak bunun temelinde ekonomi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar artık fazla sosyalleşmiyor. Bir de gençlerle yaşlılar arasında anlaşmazlıklar var. Yaşlılar bizi anlamıyor, gençlerle yaşlılar pek uyuşamıyor. İş ortamlarında da benzer sorunlar yaşanıyor. İşverenler genellikle bizden daha yaşlı olduğu için anlaşmak zorlaşabiliyor. Ev gençlerine işsiz deniliyor ama iş de olsa maaş olsun değmiyor. Bazen bulunan işin maaşı ya da çalışma ortamı da yapılan işe değmiyor. Bu nedenle bazı gençler evde kalmayı tercih ediyor. Gençlerin iş hayatında daha fazla yer alması ve yönetimde söz sahibi olması belki bazı şeyleri değiştirebilir. Benim bu konuda tavsiye verecek son kişi olduğumu düşünüyorum. Ev genci olmak ya da olmamak çok da umurumda değil. Bu durumun uzun süre böyle devam edebileceğini sanmıyorum. Gençlerin bir şekilde seslerini duyurması ve sorunlarına çözüm bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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