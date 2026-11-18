Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Hatay'daki olay, Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle 5. kattan düşen Seyfullah Barış'ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, şahsın sigara içmek için balkona çıktığı ve dengesini kaybederek aşağı düştüğü iddia edildi. Barış'ın İstiklal Mahallesi'ndeki Kürtül Camii'nde müezzinlik yaptığı öğrenildi.

Seyfulah Barış

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