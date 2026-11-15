Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüden yuvarlanan otomobilin sürücüsü Bekir Sönmez (32), hayatını kaybetti.
Otomobil yamaca düştü
Kaza, önceki gece ilçedeki Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Sönmez yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden yuvarlanarak yol kenarındaki yamaca düştü.
Sönmez hastanede kurtarılamadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sönmez, kurtarılamadı.
Sönmez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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