1 buçuk metrelik karayılanı elleriyle duvarın içinden çıkardı: İnsanlardan uzak dur sevgili karayılan

Depremin ardından yeniden inşa edilen 98 yıllık tarihi valilik binasında saat 04.17’de sabitlendi
Hatay’da 6 Şubat depremlerinde hasar alan tarihi valilik binası, aslına sadık kalınarak yeniden inşa edilmesinin ardından hizmete açıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 98 yıllık tarihi binanın yeniden şehre kazandırılmasının yapının hem millî iradenin hem de kentin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu söyledi.Hatay’ın tarihine ve devlet geleneğine tanıklık eden tarihi valilik binası, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde ağır hasar aldı.
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