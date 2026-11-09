1 buçuk metrelik karayılanı elleriyle duvarın içinden çıkardı: İnsanlardan uzak dur sevgili karayılan

‘YILAN SEZONU BİTTİ DERKEN YENİDEN BİR YILAN İHBARINA GİTTİK’

Operasyon esnasında defalarca ısırıldığını söyleyen Kemal Başer, "Yılan sezonu bitti derken yeniden bir yılan ihbarına gittik. Bir evin bahçe duvarının içine girmişti. Onu çıkarmak için çalışırken duvarın içerisinde büyük bir kırık cam şişe olduğunu fark ettim. Tam elimi yılanı almak için uzatırken camı gördüm. Fark etmeseydim hem yılanı hem de kendi elimi kesebilirdim. Dikkatli bir şekilde çıkarmaya çalışmama rağmen yılanın iki yerinde çizikler oluştu. Ancak bu yaralar onun doğada yaşamını sürdürmesine engel değil. Daha önce de çok sayıda yılan yakaladım. Üzerimde bu çalışmalardan kalan iyileşmiş yaralar da var. Bu gördüğünüz karayılan, Hatay’da karşılaştığımız ve insanlara zarar vermeyen bir tür. Ancak Türkiye’deki bütün karayılanların zehirsiz olduğu anlamına gelmiyor.