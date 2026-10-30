Depremin ardından yeniden inşa edilen 98 yıllık tarihi valilik binasında saat 04.17’de sabitlendi

"04.17, 6 Şubat asrın felaketiyle birlikte Hatay’ımızda hayatın durduğu, aynı zamanda yeniden başladığı; yeni bir doğuşun ve şahlanışın saatidir"

Tarihi Hatay Valiliği binasında bulunan saati 04.17’ye sabitlediklerini söyleyen Vali Masatlı, "Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü, hem millî irademizin hem de Hatay’ımızın yeniden doğuşunun sembolü olan bu binanın yeniden hizmete alındığı gün olarak da kayda geçiriyoruz. Şunu da büyük bir gururla söyleyebiliriz ki Hatay’ımız, bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, 9’uncu kez yeniden doğmuş bir şehir olarak geleceğe yürümektedir. Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünde yeniden hizmete aldığımız tarihî Hatay Valiliği binamızın Hatay’ımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz bunu özellikle saat 04.17’ye sabitledik. 04.17, 6 Şubat asrın felaketiyle birlikte Hatay’ımızda hayatın durduğu, aynı zamanda yeniden başladığı; yeni bir doğuşun ve şahlanışın saatidir. O bakımdan bu saati hep böyle göreceğiz ve unutmayacağız. Geçmişimizi de unutmayacağız. Saat 04.17’ye baktığımızda, o günden sonra ülkemiz için devlet büyüklerimizin, vatandaşlarımızın ve herkesin neler yaptığını yeniden hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.



