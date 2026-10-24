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Hatay'da akılalmaz IBAN tuzağı: Marangoz çırağı 250 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

Hatay'da akılalmaz IBAN tuzağı: Marangoz çırağı 250 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

10:15, 24/10/2026, Cumartesi
IHA
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Hatay'da akılalmaz IBAN tuzağı: Marangoz çırağı 250 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya
Mağdur genç 3 aydır cezaevinde.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman Evli, haftalığını alabilmek için mobil bankacılık hesabı açtırma vaadiyle ustasının yeğenine telefonunu verdi. Bilgisi ve rızası dışında adına GSM hatları ile banka hesapları açılan genç, sahte kiralık bungalov ve araç ilanlarıyla yapılan IBAN dolandırıcılığı yüzünden 27 ayrı dosya ile 250 yıla kadar hapis tehdidi altında.

Reyhanlı'da marangoz olarak çalışan Abdurrahman Evli, ustasının yeğeninin "Haftalığını hesabına yatıralım" teklifine güvenerek telefonunu teslim etti. Şüphelinin gence ait Facebook hesabını, mobil bankacılığı ele geçirdiği ve rızası dışında üzerine telefon hatları açarak sahte ilan dolandırıcılığında kullandığı öne sürüldü.

27 AYRI DOSYA VE 250 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sakarya, Antalya, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi illerden sahte bungalov ile araç kiralama ilanları üzerinden dolandırılan mağdurların şikayetiyle 17 soruşturma ve 10 kovuşturma dosyası açıldı. Avukat Ferhat Karlı, dosyaların 3'ünden ceza alan ve Kilis Cezaevi'ne giren müvekkilinin üst sınırdan ceza alması durumunda 250 yıla kadar hapis ve 125 bin güne kadar adli para cezası alabileceğini kaydetti.

ACILI BABA: "OĞLUM SAF NİYETLİDİR, ASKERE GİDECEKTİ HAYALLERİ ÇALINDI"

Oğlunun 3 aydır cezaevinde olduğunu ve asgari ücretle 5 çocuğuna bakmaya çalıştığını söyleyen baba Harun Evli, "Oğlum bankadan para çekmeyi bile bilmez. 3 hafta sonra tebligatlar gelince şok olduk. Askere gidecekti, hayallerini çaldılar. Bizi bu duruma düşüren şahıs dışarıda gezerken oğlum işlemediği suç yüzünden hapis yatıyor" diyerek adalet çağrısında bulundu.

AVUKATTAN KRİTİK IBAN UYARISI: "HESAPLARINIZI KİMSEYE KULLANDIRMAYIN"

Avukat Ferhat Karlı, BTK'dan gelecek hat ve erişim kayıtlarıyla müvekkilinin suç kastının ve şahsi menfaatinin bulunmadığının kanıtlanacağını ifade etti. Vatandaşları IBAN dolandırıcılığına karşı uyaran Karlı, "Banka hesaplarınızı, IBAN ve sosyal medya bilgilerinizi hiçbir şartta başkalarına kullandırmayın; suçtan elde edilen paralar bu hesaplara aktarılıyor" dedi.


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Başlıklar :hatayreyhanlıdolandırıcılıkıbantuzak
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