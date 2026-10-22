20:06, 22/10/2026, Perşembe
9 ilde 21 aranma kaydı bulunan firari Kayseri’de yakalandı
Kayseri’de polis ekiplerinin 3 ay süren çalışması sonucu, 2018’den bu yana firari olan ve hakkında 31 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 56 yaşındaki B.C. yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, B.C.’nin yakalanması için 3 ay boyunca saha çalışması yürüttü. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık, yağma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 21 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirtilen B.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı mücadelenin aralıksız ve kararlı şekilde sürdürüleceği bildirildi.
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