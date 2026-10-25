Koruma altındaki dağ ceylanlarının yaşam alanını süren şahsa 699 bin TL ceza

Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında 2014 yılında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi’nde 13 bin 300 hektarlık alanda doğada yaşayan canlılara ev sahipliği yapıyor. Bölgede "Gazella gazella" olarak bilinen dağ ceylanların avcılığa karşı korunması için kurulan yaban koruma sahasında ilk zamanlarda dağ ceylanların sayısı 80 iken en son alınan verilere göre rakamlar bin 500’ün üzerine çıkmış durumda. Bölgenin korunması ve dağ ceylanlarına zarar verilmemesi amacıyla sürdürülen denetimler; bölgenin şahsi kullanım amacıyla izinsiz olarak sürüldüğü anlaşıldı.



