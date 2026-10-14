Hassa’da evde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
00:54, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
Yılan ekipler tarafından doğaya salındı
Hatay'ın Hassa ilçesinde yerleşim yerinde paniğe neden olan yılan, itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.
Hatay’ın Hassa ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Olay, Hassa ilçesine bağlı Haydarlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yerleşim yerinde yılan görüldüğünün bildirilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yılan, zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
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