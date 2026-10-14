Hassa’da evde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Binlerce konutun teslim edildiği kentte kiralar 10 bin TL’den başlıyor

Asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Hatay'da, inşası tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte emlak piyasasında yeni bir hareketlilik başladı. TOKİ ve rezerv alanlarındaki sıfır dairelerin piyasaya dahil olması fiyatlarda dikkat çeken bir değişime yol açarken, güncel rakamlar dikkat çekti. Öyle ki kentte TOKİ konutlarının kiraları 10 bin TL’den başlıyor.