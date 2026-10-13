Merdiven altına gizlenmişti: 2 metrelik kara yılan büyük panik yaşattı
10:55, 13/10/2026, Salı
IHA
Evin girişinde bulunan yılan, itfaiye ekiplerince doğaya bırakıldı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evin girişindeki merdiven altında bulunan 2 metreden uzun kara yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Olay, Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi Yemişlisu mevkiinde meydana geldi.
Bir evin girişinde bulunan merdiven altında, 2 metreden uzun bir kara yılan görüldü.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri harekete geçti.
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı kısa sürede yakalayarak özel yılan torbasına koydu.
Kontrollü şekilde bulunduğu yerden alınan kara yılan, itfaiye görevlileri tarafından insanların sık uğramadığı ormanlık bir alana götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.
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