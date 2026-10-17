Anasayfa
Gündem
Hatay
Bu mahallede yaşayan herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

Bu mahallede yaşayan herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

11:23, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 11:52, 17/10/2026, Cumartesi
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bu mahallede yaşayan herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Karacanlık Mahallesi’nde yaşayan yaklaşık 200 kişi ‘Öztoprak’ soyadını taşıyor. Aynı soyadı nedeniyle zaman zaman faturaların bile karıştığı mahallede, sıra dışı yöntemle ayırt ediliyorlar.

Reyhanlı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Karacanlık Mahallesi’nde yaklaşık 200 vatandaş yaşıyor. Depremden önce 150 hane yaşarken depremden sonra nüfusu azalan Karacanlık Mahallesi’ni ön plana çıkaran ise mahallede yaşayan herkesin soy isminin ’Öztoprak’ olması.

Reyhanlı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Karacanlık Mahallesi’nde yaklaşık 200 vatandaş yaşıyor. Depremden önce 150 hane yaşarken depremden sonra nüfusu azalan Karacanlık Mahallesi’ni ön plana çıkaran ise mahallede yaşayan herkesin soy isminin ’Öztoprak’ olması.

İki dededen oluşan mahallede yaşayan vatandaşlar, birbirini tanımakta ikinci isim veya baba isimlerini kullanıyor. Mahallede yaşayan aileler, isim karışıklığı olmaması için çocuklarına iki isim veya ‘Efnan’ ve ‘Arya’ gibi isimler konuluyor. Resmi işlemlerde karışıklığın önüne geçen ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesi olmuş. Mahallede imam ve öğretmen başta olmak üzere kamu görevlileri hariç herkesin soy isminin aynı olması ilk kez mahalleye gelenleri de şaşırtıyor.

İki dededen oluşan mahallede yaşayan vatandaşlar, birbirini tanımakta ikinci isim veya baba isimlerini kullanıyor. Mahallede yaşayan aileler, isim karışıklığı olmaması için çocuklarına iki isim veya ‘Efnan’ ve ‘Arya’ gibi isimler konuluyor. Resmi işlemlerde karışıklığın önüne geçen ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesi olmuş. Mahallede imam ve öğretmen başta olmak üzere kamu görevlileri hariç herkesin soy isminin aynı olması ilk kez mahalleye gelenleri de şaşırtıyor.

"Bazen isim karışıkları yaşanıyor, buna çözüm olarak çocuklarımıza ikinci isim vermek zorunda kalıyoruz"

Karacan ağaçlarından ismini alan Karacanlık Mahallesi’nde herkesin soyadının ‘Öztoprak’ olduğunu ifade eden muhtar Ali Öztoprak, "Karacanlık Mahallemiz, 1950’li yıllardan bugüne kadar ikamet ettiğimiz mahallemiz, köyümüzdür. Burada iki dededen gelen ve Öztoprak soyadını taşıyan aileler yaşıyor. Mahallemizin adı da geçmişte burada çok sayıda bulunan karacan ağaçlarından geliyor. Bu ağaçlardan dolayı Karacanlık adıyla anılan bir mahallemiz var. Bazen isim karışıkları yaşanıyor. Buna çözüm olarak çocuklarımıza ikinci isim vermek zorunda kalıyoruz. Ahmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Efnan, Arya gibi isimler kullanıyoruz.

"Bazen isim karışıkları yaşanıyor, buna çözüm olarak çocuklarımıza ikinci isim vermek zorunda kalıyoruz"Karacan ağaçlarından ismini alan Karacanlık Mahallesi’nde herkesin soyadının ‘Öztoprak’ olduğunu ifade eden muhtar Ali Öztoprak, "Karacanlık Mahallemiz, 1950’li yıllardan bugüne kadar ikamet ettiğimiz mahallemiz, köyümüzdür. Burada iki dededen gelen ve Öztoprak soyadını taşıyan aileler yaşıyor. Mahallemizin adı da geçmişte burada çok sayıda bulunan karacan ağaçlarından geliyor. Bu ağaçlardan dolayı Karacanlık adıyla anılan bir mahallemiz var. Bazen isim karışıkları yaşanıyor. Buna çözüm olarak çocuklarımıza ikinci isim vermek zorunda kalıyoruz. Ahmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Efnan, Arya gibi isimler kullanıyoruz.

Daha önce burada yerleşim vardı. Mahallemizde yaşayanların bir kısmı akrabalarımızdı. Depremden sonra Reyhanlı, Antakya ve Kırıkhan gibi ilçelere göç ettiler. Daha önce burada yaklaşık 150 haneye yakın bir yerleşim vardı. Depremin verdiği tahribattan sonra mahallemizde ciddi bir küçülme yaşandı. Kimlik meselesi bizim yaşımıza kadar bir sorundu. Bizim yaşıtımızdan sonra bu sorun azalmaya başladı. Ancak daha önce burada bu sıkıntı çok yaşandı, çok görüldü. Mahallemizde cami imamımız ve okul müdürümüz dışında, Karacanlık merkezdeki 17 sokakta ikamet edenlerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor" dedi.

Daha önce burada yerleşim vardı. Mahallemizde yaşayanların bir kısmı akrabalarımızdı. Depremden sonra Reyhanlı, Antakya ve Kırıkhan gibi ilçelere göç ettiler. Daha önce burada yaklaşık 150 haneye yakın bir yerleşim vardı. Depremin verdiği tahribattan sonra mahallemizde ciddi bir küçülme yaşandı. Kimlik meselesi bizim yaşımıza kadar bir sorundu. Bizim yaşıtımızdan sonra bu sorun azalmaya başladı. Ancak daha önce burada bu sıkıntı çok yaşandı, çok görüldü. Mahallemizde cami imamımız ve okul müdürümüz dışında, Karacanlık merkezdeki 17 sokakta ikamet edenlerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor" dedi.

"Bazen başkasının faturasını ben ödüyorum, bazen de benim faturamı başkası ödüyor"

Herkesin soyadının ‘Öztoprak’ olmasıyla bazen akrabaların faturalarını ödediklerini söyleyen Ahmet Öztoprak, "Burası Karacanlık Mahallesi’nin merkezi. Aşağı yukarı 180-185 kişilik bir nüfusa sahibiz. İki dededen geliyoruz; biri Hasan, diğeri Tahir. Bu iki dededen gelen ailelerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor. Şimdiye kadar aramızda başka bir soyadı olmadı. İsim benzerliklerinden dolayı tabii ki karışıklıklar yaşanıyor. Bazen başkasının faturasını ben ödüyorum, bazen de benim faturamı başkası ödüyor. Kendi aramızda anlaşıp sonradan hesaplaşıyoruz.

"Bazen başkasının faturasını ben ödüyorum, bazen de benim faturamı başkası ödüyor"Herkesin soyadının ‘Öztoprak’ olmasıyla bazen akrabaların faturalarını ödediklerini söyleyen Ahmet Öztoprak, "Burası Karacanlık Mahallesi’nin merkezi. Aşağı yukarı 180-185 kişilik bir nüfusa sahibiz. İki dededen geliyoruz; biri Hasan, diğeri Tahir. Bu iki dededen gelen ailelerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor. Şimdiye kadar aramızda başka bir soyadı olmadı. İsim benzerliklerinden dolayı tabii ki karışıklıklar yaşanıyor. Bazen başkasının faturasını ben ödüyorum, bazen de benim faturamı başkası ödüyor. Kendi aramızda anlaşıp sonradan hesaplaşıyoruz.

Örneğin, Ahmet Öztoprak isminde başka biri oluyor. Fatura bana geliyor, ben de T.C. kimlik numarasına bakmadan gidip ödüyorum. O da aynı şekilde benim faturamı ödeyebiliyor. Daha sonra faturalar karşılaştırıldığında kimin ne kadar ödeme yaptığı ortaya çıkıyor.

Örneğin, Ahmet Öztoprak isminde başka biri oluyor. Fatura bana geliyor, ben de T.C. kimlik numarasına bakmadan gidip ödüyorum. O da aynı şekilde benim faturamı ödeyebiliyor. Daha sonra faturalar karşılaştırıldığında kimin ne kadar ödeme yaptığı ortaya çıkıyor.

E-Devlet üzerinden kontrol ediyorum; bakıyorum, fazla ödeme yapmışım ya da benim faturam daha düşük çıkmış. Sonra birbirimizle karşılaştırıp kimin faturasını ödediğimizi anlıyoruz. Bazen amcamın çocuğunun faturası çıkıyor, bizimki çıkmıyor. Bizde Ahmet Halit oğlu, Yakup Halit oğlu, Ali Ömer oğlu, Mehmet Hasan oğlu gibi farklı isimlendirmeler kullanılıyor. Lakap yerine daha çok kişinin babasının adıyla anılması söz konusu. Arapça isimlendirmeler de kullanılıyor. Örneğin Ahmet Alkali, Yakup Alkali gibi isimlerle birbirimizi ayırt ediyoruz. Bazen biri gelip belli bir kişiyi soruyor. Biz de o kişinin bizim mahallemizde yaşamadığını söylüyoruz. Çünkü aynı soyadı taşıyanlar başka mahallelerde de bulunabiliyor. Burası ise tamamen Öztoprak ailesinden oluşan bir mahalle" ifadelerini kullandı.

E-Devlet üzerinden kontrol ediyorum; bakıyorum, fazla ödeme yapmışım ya da benim faturam daha düşük çıkmış. Sonra birbirimizle karşılaştırıp kimin faturasını ödediğimizi anlıyoruz. Bazen amcamın çocuğunun faturası çıkıyor, bizimki çıkmıyor. Bizde Ahmet Halit oğlu, Yakup Halit oğlu, Ali Ömer oğlu, Mehmet Hasan oğlu gibi farklı isimlendirmeler kullanılıyor. Lakap yerine daha çok kişinin babasının adıyla anılması söz konusu. Arapça isimlendirmeler de kullanılıyor. Örneğin Ahmet Alkali, Yakup Alkali gibi isimlerle birbirimizi ayırt ediyoruz. Bazen biri gelip belli bir kişiyi soruyor. Biz de o kişinin bizim mahallemizde yaşamadığını söylüyoruz. Çünkü aynı soyadı taşıyanlar başka mahallelerde de bulunabiliyor. Burası ise tamamen Öztoprak ailesinden oluşan bir mahalle" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :hatayreyhanlıkaracanlıksoyadımahalleöztoprak
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026