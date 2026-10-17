Bu mahallede yaşayan herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

Daha önce burada yerleşim vardı. Mahallemizde yaşayanların bir kısmı akrabalarımızdı. Depremden sonra Reyhanlı, Antakya ve Kırıkhan gibi ilçelere göç ettiler. Daha önce burada yaklaşık 150 haneye yakın bir yerleşim vardı. Depremin verdiği tahribattan sonra mahallemizde ciddi bir küçülme yaşandı. Kimlik meselesi bizim yaşımıza kadar bir sorundu. Bizim yaşıtımızdan sonra bu sorun azalmaya başladı. Ancak daha önce burada bu sıkıntı çok yaşandı, çok görüldü. Mahallemizde cami imamımız ve okul müdürümüz dışında, Karacanlık merkezdeki 17 sokakta ikamet edenlerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor" dedi.