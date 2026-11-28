Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen
zincirleme trafik kazasına 5 araç karıştı, kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Kaza, Yenişehir Mahallesi
Recep Tayyip ErdoğanBulvarı üzerindeki Hastane Kavşağı'nda saat 19.45 sıralarında yaşandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kavşaktaki trafik ışıklarında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri ihbar üzerine sevk edildi.
Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, yolun yeniden trafiğe açılması için temizlik çalışması başlatıldı.
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