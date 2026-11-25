Litresi 2 bin liraya kapış kapış satılıyor: Ormandan bedavaya toplayıp kazanda kaynatıyorlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde defne ağaçlarının tohumlarından geleneksel yöntemlerle yağ üreten aileler hem geçimlerine katkı sağlıyor hem de kuşaktan kuşağa aktarılan mesleği yaşatıyor. Litresinin 2 bin TL olduğu defne yağını üreten Kadir Toysal, "Elde ettiğimiz yağ, başta defne sabunu olmak üzere kozmetik ürünlerin üretiminde ve ilaç sanayisinde kullanılıyor" ifadelerini kullandı.