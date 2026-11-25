Hatay Reyhanlı'da 2013’teki bombalı saldırıda zarar gören bir bina yıkılarak yeniden inşa edildi. Binada üç dairesi bulunan aprojeye aykırı kısımların yıkılmasını istedi. Hatay 1. İdare Mahkemesi, yıkım kararı verdi. Davadan belediyenin yıkım için gönderdiği yazıyla haberdar olan diğer mülk sahipleri Danıştay'a başvurdu.
Danıştay, binanın tamamını ilgilendiren davalarda bütün kat maliklerinin bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu.
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