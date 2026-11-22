9 YAŞINDAKİ ELİF KURTARILAMADI





Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Elif Reyhan Örez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Örez’in anne ve babasının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı