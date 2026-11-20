Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, AFAD'a ait konteynerlerden 130 termosifon çalan ve tanesini 4 bin TL'den il dışına satmaya hazırlanan 4 kişi yakalandı.
Çalışma, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde AFAD'a ait konteynerlerde kullanılan malzemelerin çalınarak bir araçla taşındığı yönündeki ihbar üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince başlatıldı.
Barakada 130 termosifon ele geçirildi
İz süren polis ekipleri, çalınan malzemelerin saklandığı değerlendirilen Narlıca Mahallesi'nde depo olarak kullanılan barakayı tespit etti.
Söz konusu adreste yapılan aramada, AFAD'a ait konteynerlerden çalındığı değerlendirilen 130 adet termosifon ile hırsızlık konusu malzemelerin taşınmasında kullanıldığı belirlenen 1 adet kamyonet ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, haklarında adli işlem yapıldı.
Ele geçirilen termosifonlar AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, devletin malını çalan şahısların termosifonların tanesini 4 bin TL'den sattıkları ve malzemeleri Batman'a götürmek için kamyonete yüklerken polis ekiplerinin operasyon düzenlediği öğrenildi.
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