Esenyurt Doğan Aras Bulvarı'nda saat 06.30 sıralarında, yıkımı yapılan bir binanın molozları arasında demir toplayan hurdacı boşluğa düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt Doğan Aras Bulvarı'nda saat 06.30 sıralarında, kentsel dönüşüm kapsamında daha önce yıkılan bir binanın molozları arasında demir toplayan hurdacı boşluğa düştü.
DHA
Ekipler olay yerine sevk edildi
Düşmenin nedeni henüz bilinmiyor. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DHA
İtfaiye ekipleri, boşluğa düşen hurdacıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
DHA
Yaralı hurdacı hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı hurdacı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde başka bir kişinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek amacıyla çalışma yaptı.
DHA
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Binanın enkazı havadan da görüntülendi.
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