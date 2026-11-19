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Bağcılar'da, park halindeki 3 otomobilde çıkan ve hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fatih Mahallesi 1802. Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın aracın bitişiğindeki 2 otomobile daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta hasar oluştu.

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