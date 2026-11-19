Yurt içinde ve dışında hidrokarbon arama faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Türkiye, yurt dışında denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Yurt içinde ve dışında hidrokarbon arama faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Türkiye, yurt dışında denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Mersin Taşucu Limanı’ndaki hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 30 Ekim’de yola çıkan Oruç Reis, Pakistan’ın Karaçi Limanı’na ulaştı.

Yarın Pakistan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılacağı tören düzenlenecek. Oruç Reis, son hazırlıklarını tamamladıktan sonra görev için limandan ayrılacak. Pakistan karasularındaki iki ayrı noktada çalışma yapacak olan Oruç Reis, 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu, 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak. Geminin bu çalışmalarının yaklaşık 50 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

Oruç Reis’in Pakistan karasularındaki ikinci adresi ise Makran Blokları olarak adlandırılan saha olacak. Oruç Reis, Makran 2B Sismik Projesi kapsamında toplam 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak. Oruç Reis’in Makran Blokları’ndaki çalışmasının da toplam 25 günde tamamlanması planlanıyor.

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Oruç Reis sismik araştırma gemisi, ikinci yurt dışı hidrokarbon arama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türk mühendisler tarafından inşa edilen Oruç Reis, Mersin Taşucu Limanı’ndaki hazırlık çalışmaları tamamlanmasının ardından Pakistan’ın Karaçi Limanı’na ulaştı.

SOMALİ GÖREVİ 9 AY SÜRDÜ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ve 9 ay süren ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladı. Oruç Reis’in Somali’deki üç ayrı deniz blokunda yer alan toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda topladığı üç boyutlu sismik veri, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajının kapısını araladı.

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ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Gemi, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabiliyor. Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Bu amaçla özel olarak tasarlanan gemi; 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Mavi Vatan’da 23 bin kilometrelik, Somali'de ise 4 bin 464 kilometrekarelik alanda tarama yaparak önemli veriler üreten Oruç Reis ile şimdi de Pakistan deniz sahalarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlıyoruz. Gemimiz bu yeni görevi kapsamında iki alanda iki ve üç boyutlu sismik veri toplama operasyonu gerçekleştirecek. Dünyanın dördüncü büyük derin deniz sondaj filosuna sahip bir ülke olarak edindiğimiz derin deniz aramacılığı tecrübesini dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu operasyon sayesinde milletimizin enerji bağımsızlığı yolundaki sarsılmaz iradesini temsil eden gemimizle devletimizin gücünü ve yerli mühendisliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz" dedi.

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