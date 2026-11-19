Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yavru atma desteğinin kapsamını genişlettiğini ve büyükbaşta hayvan başına 20 bin TL ödeneceğini duyurdu.

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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yavru atma desteğinde yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Yeni uygulamayla birlikte daha önce yalnızca aşıya bağlı yavru atma vakaları için verilen destek, artık tüm nedenlerle meydana gelen yavru atma olaylarını kapsayacak şekilde genişletildi. 2026 yılı destek tutarları büyükbaş hayvanlarda hayvan başına 20 bin TL, küçükbaş hayvanlarda ise 4 bin TL olarak belirlendi. Böylece yavru atma nedeniyle kayıp yaşayan yetiştiricilere ekonomik destek sağlanması hedefleniyor.

Destekten yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, gebe hayvanlarda meydana gelen yavru atma vakalarını gecikmeden İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor. Ayrıca olayın resmi veteriner hekim tarafından görülmesi ve gerekli muamelenin yapılması şartı aranıyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilerin destekten yararlanabilmeleri için yavru atma vakalarını zamanında bildirmeleri gerektiğini hatırlattı. Destekleme şartları ve başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilecekleri bildirildi.

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IHA Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricileri yakından ilgilendiren yavru atma (atık) desteğinin kapsamının genişletildiğini duyurdu.

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