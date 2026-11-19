Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sezonun sona ermesiyle birlikte halk plajında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Kıyıya rüzgar ve dalgalarla taşınan atıkların yanı sıra insan kaynaklı atıklar da toplandı.
Temizlik kent genelinde sürüyor
Marmaris Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Turizm sezonunun bitmesinin ardından halk plajında çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, sahil şeridinde geniş kapsamlı temizlik yaptı.
Halk Plajı ve Uzunyalı'da yürütülen çalışmalarda rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenen atıklar, denizden gelen doğal birikintiler ve insanlar tarafından bırakılan çöpler titizlikle toplandı.
Sahil boyunca sürdürülen temizlik sayesinde plaj, daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.
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