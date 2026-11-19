İskenderun Belediyesi, yüksek verimin yaşanmasıyla dalda kalan mandalinayı çürümeye terk etmeden çiftçilerden satın aldı. Bugüne kadar 67 ton mandalina 7 bin haneye ücretsiz ulaştırıldı, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen dağıtım sürüyor.
İskenderun Belediyesi, yüksek verimin yaşanmasıyla dalda kalan mandalinayı çürümeye terk etmedi. Çiftçilere can suyu olacak çalışma hayata geçirildi.
Mandalina çiftçilerden satın alınıyor
Sosyal belediyecilik anlayışıyla yerel üreticilere destek olmak amacıyla çiftçilerin yetiştirdiği mandalinalar belediye tarafından satın alınıyor. Alınan mandalinalar vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.
Bugüne kadar 67 ton mandalina 7 bin haneye ulaştırıldı. Çalışmayla özellikle çocukların kış ayları öncesinde C vitamini bakımından zengin meyvelerle buluşmasına katkı sağlanıyor.
Başkan Dönmez kasa kasa mandalina dağıttı
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, hanelere kendi elleriyle kasa kasa mandalina dağıttı. Dönmez, bu sırada ailelerle sohbet etti.
Dönmez, bir yandan üreticilere ekonomik destek sağlanırken diğer yandan özellikle çocukların kış ayları öncesinde vitamin deposu meyvelerle buluşmasını sağlayan çalışmanın hem yerel üretime hem de aile ekonomisine katkı sunduğunu vurguladı.
Dönmez, "Bizim için belediyecilik, yalnızca yol yapmak, park yapmak değildir. Üreten çiftçimizin alın terine sahip çıkmak, hemşehrilerimizin sofrasına katkı sunmak da en önemli sorumluluklarımızdandır." dedi.
"Çiftçimiz üretecek, biz destekleyeceğiz"
Başkan Dönmez, "Çiftçimiz üretecek, biz destekleyeceğiz; İskenderun’umuzda bereket paylaştıkça çoğalacak. Hiçbir üreticimizin emeğini, hiçbir hemşehrimizin ihtiyacını görmezden gelmeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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