Bu kapsamda eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edildi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında, başsavcılığın talebinin ardından Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığı’nı görevlendirdi.
ŞİMŞEK’TEN ÖN İNCELEME TALİMATI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığı’nı görevlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre Şimşek, görevlendirmeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması dolayısıyla gerçekleştirdi. Bu kapsamda, başsavcılığın eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebi üzerine Şimşek, Teftiş Başkanlığı’nı ön inceleme için görevlendirdi.
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