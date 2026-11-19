Yeni Parti’nin geçtiğimiz hafta sonu tek aday ve blok listeyle gerçekleştirdiği 1. Olağan Kurultayı tamamlandı. Kurultay esnasında yaşanan uygulama sorunları, uygunsuzluklar ve verilen sözler ise partide konuşulmaya devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel’in daha önce söz verdiği yüzde 30’luk kadın ve gençlik kotalarının uygulanmaması, partililerde hayal kırıklığına yol açtı. Blok listeyle yapılan seçimler sonucunda kotaların yüzde 24’te kalması eleştirilirken, 160 kişilik Parti Meclisi (PM) listesi de yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

YÜZDE 24’TE KALDI

Özel’in daha önce uygulanacağını açıkladığı kadın ve gençlik kotalarının yüzde 30 olarak hayata geçirilmemesi, kurultayın ardından sosyal demokrat çevrelerde eleştiri konusu oldu. Blok listeyle yapılan seçimler sonucunda kotaların yüzde 24’te kalması, verilen sözlerin yerine getirilmediği yorumlarına neden oldu. Parti yönetiminin belirlenmesinde kadınların ve gençlerin temsil oranının beklentilerin altında kalması da tepki çekti.

KARAYALÇIN İKİNCİ GÜN SALONDA YOKTU

Kurultayın ikinci gününde Divan Başkanı Murat Karayalçın’ın salonda bulunmaması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Özel’in kurultayın tamamlanmasının ardından yaptığı, “İlk kez bir kurultayı mesai saati içinde tamamladık” açıklaması ise TBMM kulislerinde esprilere konu oldu. Bazı milletvekilleri, “Bundan sonraki kurultaya hazır listeyle gidilsin, aç-kapa bir saat yeter” sözleriyle kurultayın işleyişine tepki gösterdi.

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PM’NİN 160’A ÇIKARILMASI TARTIŞILIYOR

Yeni Parti’de kurultay sonrasında Parti Meclisi’nin 160 üyeye çıkarılması da tartışma konusu oldu. Tartışmanın odağında, üye sayısının artırılması kararının hangi aşamada ve nasıl alındığı bulunuyor. Son Kurucular Kurulu toplantısında Genel Başkan Özgür Özel’e PM üye sayısını artırma yetkisi verildi. Ancak bu yetkinin geçerli olabilmesi için kararın kurultay divan başkanı seçilmeden önce alınmış olması gerekiyor. Kararın divan başkanının seçilmesinin ardından alınması hâlinde geçerliliği tartışmalı hâle geliyor.

KARAR İLAN EDİLMEDİ

Öte yandan PM’nin 160’a çıkarıldığına ilişkin kararın divan başkanı tarafından kurultayda ilan edilmesi de gerekiyor. Ancak kurultay sırasında bu yönde herhangi bir anons yapılmadı. Yeni Partililer ise Özel’in henüz kurultayını gerçekleştirmemiş olması nedeniyle Kurucular Kurulu tarafından verilen yetkinin geçerliliğini koruduğunu savunuyordu.

Tugay’dan Özgür Çelik’e tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada savunma yapan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in iddialarına tepki gösterdi. Kurultayda Özgür Özel’i desteklediğini belirten Tugay, hiçbir delegeye menfaat vadetmediğini vurguladı. Tugay, kendisini suçlayanların davayı siyasileştirerek günah keçisi ilan etmeye çalıştığını savundu.

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