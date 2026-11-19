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Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, soruşturma kapsamında adı geçen 75 kişinin kimliklerinin açıklanıp açıklanmayacağı yönündeki soruya cevap verdi.

TMSF BÜNYESİNDE İSİMLER VAR

Gürlek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde isimlerin bulunduğunu, başvuru sayısında da artış yaşandığını belirtti. İade işlemlerinin sürdüğünü ve cezaevlerinden de başvurular yapıldığını aktaran Gürlek, “TMSF bünyesinde isimler var, biliniyor. Ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var. Süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde” şeklinde konuştu.

6 FİRARİ TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gürcistan makamlarıyla yürüttükleri uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı’nın da bulunduğu 6 firarinin Türkiye’ye iade edildiğini bildirdi. Gürlek, NSosyal hesabından “Hiçbir sınır, adaletten kaçışa sığınak olamaz” başlığıyla açıklama yaptı.

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Gürcistan makamlarıyla yürüttükleri uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı’nın da bulunduğu 6 firarinin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

“İstanbul’da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edilen suç örgütünün elebaşı Ahmet Dinç, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından aldığı toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasının infazı amacıyla aranıyordu. Yusuf Namlı ise kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme gibi suçlardan 9 ayrı yakalama kaydı nedeniyle kırmızı bültenle aranıyordu. Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan diğer 4 firarinin de ülkemize iadesi gerçekleştirildi.”

GÜRCİSTAN’A TEŞEKKÜR

Bakan Gürlek, suçla mücadeleyi ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların Türkiye’ye iadesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerine işaret ederek, “Bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız. Bu iadelerin gerçekleştirilmesine sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Gürcistan makamlarına, süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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