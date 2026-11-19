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Yargıda yıllardır devam eden davaların sonuçlandırılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul ve Antalya’da iki eski dosya karara bağlandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) “Sıfır Gecikmeli Yargı” hedefi doğrultusunda, uzun süren davalarda gecikmeye neden olan sorunlar dosya bazında inceleniyor. Çalışmalarla hem geçmişten kalan davaların sonuçlandırılması hem de yeni açılan davaların benzer şekilde yıllarca sürmesinin önlenmesi amaçlanıyor.

62’NCİ DURUŞMADA BİTİRİLDİ

İstanbul’un Silivri ilçesinde 1972 yılında açılan taşınmaz davası, 54 yıl sonra karara bağlandı. Yaklaşık 2 bin metrekarelik araziye yapılan müdahalenin önlenmesi ve bazı yapıların kaldırılması talebiyle açılan dava, yıllar içerisinde farklı mahkemelerde görüldü. Çeşitli hukuki işlemlerden ve yüksek mahkeme incelemesinden geçen dosya, Silivri 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11 Kasım 2026’da gerçekleştirdiği 62’nci duruşmada sonuçlandı. Böylece yarım asrı aşan uyuşmazlıkta ilk derece yargılaması tamamlandı. Davanın karara bağlanmasında dosyayı ele alan hâkim ve mahkeme personelinin çalışmalarının etkili olduğu belirtildi.

KAŞ’TA ÜÇ KUŞAKLIK DAVA SONUÇLANDI

Antalya’nın Kaş ilçesinde ise 1994 yılında açılan ve 4 bin 985 dönümlük araziyi ilgilendiren kadastro davasında 32 yıl sonra karar verildi. Kaş Kadastro Mahkemesi’nde görülen dava, yıllar içerisinde yüksek mahkeme incelemesi ve bozma sürecinden geçti. Yaklaşık üç kuşak boyunca devam eden mülkiyet uyuşmazlığı, 16 Kasım 2026’da yapılan duruşmada karara bağlandı. İlk derece yargılamasının tamamlandığı dosyada, kararın kanun yolu ve kesinleşme süreçleri devam edecek.

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