Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yaptı. 2027 yılı bütçe teklifinin 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin lira olduğunu açıklayan Güler, bütçenin genel bütçe içerisindeki payının yüzde 6,17 olduğunu bildirdi.

TÜM YAPILAR TASFİYE EDİLMELİ

Terörsüz Türkiye sürecinin önündeki en kritik meselenin alınan kararların sahada karşılık bulması olduğunu vurgulayan Güler, “Başta PKK/KCK olmak üzere terör örgütüyle bağlantılı tüm yapı ve oluşumların silahlarını bırakarak tamamen tasfiye edilmesi ve sürecin gerektirdiği yükümlülüklerin hızlıca yerine getirilmesi gerekmektedir” dedi. Güler, geçtiğimiz yıl deniz yetki alanlarında izinsiz faaliyet gösteren gemilere karşı Doğu Akdeniz’de 20, Ege Denizi’nde ise 25 devlet uygulaması gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi. Komisyonda soruları yanıtlayan Güler, yerli uçak KAAN’ın teslimat takvimine ilişkin de "Projede 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100’e ulaşması öngörülmektedir" dedi.

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