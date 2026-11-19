Kadıköy Belediyesi zabıta biriminde dönen rüşvet çarkında yeni bilgilere ulaşıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, örgüt lideri olarak anılan zabıta memuru Abdulkadir Köseler’in, maddi konuları kullanarak örgüt üyeleri üzerinde etki kurduğu belirtildi. İddianamede, Köseler’in örgüt üyelerini rüşvet almaya ikna etmeye çalıştığı, villa ve araba vadettiği diyaloglar yer aldı.

İŞ KARŞILIĞINDA RÜŞVET

Kadıköy Belediyesi’nde mühendis olan Emrullah Özel ile Köseler’in yetki alanındaki yerde yapılan izinsiz iş karşılığında rüşvet istendiği anlaşılan bir yazışmada, Özel, aynı bölgede birlikte çalışınca rüşveti paylaşacakları yönünde ifadeler kullanıyor. Özel, bununla ilgili zabıta memuru Köseler’e “Sen bana ne dedin? Dedin ki Suadiye’ye gel, seni ihya edeceğim. Demedin mi” diye tepki gösteriyor.

KURTKÖY’DEN VİLLA

Konuşmanın devamında Özel’in bir iş yeri için izin yazdıracağını söylemesi üzerine Köseler, “İzni mi yok? Daha dur yarın bir görüşelim, ondan sonra” diyerek, rüşvet pazarlığı tamamlanmadığı için izin yazmamasını, yapılacak pazarlıktan sonra yazılmasını istiyor. Özel’e WhatsApp yazışmalarında birlikte çalıştıkları zabıta müdürüyle çok iyi anlaşamadıklarını ifade eden Köseler, zabıta memurlarından Kemal Çıplak görevli olunca “Anlamıyor abi o, o işte! O kanka, o da beni dinler ben ne dersem onu yapar. Kendi kontrolünde biri olursa kanka o zaman sana ne alırım biliyor musun? Kurtköy var ya Kurtköy. Yemin ediyorum oradan sana bir tane villa alırım” diyor.

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SANA ARABA ALABİLİRİZ

Köseler’in görüştüğü kişileri ikna etmeye çalıştığı birçok yazışma da ortalığa saçıldı. Onlardan birisi de Köseler’in Kadıköy Belediyesi’nde görevli mühendis Oğuzhan Turgay’la yaptığı yazışma. Turgay’a maddi konuları hakkında sorular soran Köseler, isterse ona araba alabileceklerini söylüyor. Turgay’a borcu olup olmadığını soran Köseler, maddi menfaat karşılığı usulsüzlük yapmayı teklif ederek, kabul ederse herhangi bir maddi sıkıntısı kalmayacağını belirtiyor.

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