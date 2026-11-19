Yazıcı akşam saatlerinde soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Mustafa Yazıcı’nın Adil Varlık Yönetim şirketine kayyum atanmıştı.
TAHA ÇAKMAK VE TEZMEN'DEN EK İFADE
Diğer taraftan fon soruşturmasında tutuklanan eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen dün İstanbul Adalet Sarayı’nda ek ifade verdi. İfade işlemleri tamamlanan Çakmak ve Tezmen cezaevine götürüldü.
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